COVID-19 : la situation se stabilise des deux côtés de la rivière des Outaouais

Selon les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), l’Outaouais compte actuellement deux hospitalisations liées à la COVID-19 de moins que mercredi. Actuellement, 54 personnes sont hospitalisées, dont deux se trouvent aux soins intensifs.

Depuis plus d’une semaine, la pandémie n’a fait aucune nouvelle victime dans la région. L’Outaouais a enregistré 314 morts jusqu’ici.

Selon l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec , 24 nouvelles infections cas ont été détectées dans les dernières 24 heures et 251 cas sont toujours actifs en Outaouais. Mais ces données doivent être nuancées par le faible accès aux tests de dépistage de la COVID-19 dans la province.

À l’échelle du Québec, la santé publique rapporte 29 hospitalisations en moins, mais 12 morts de plus.

Légère hausse des hospitalisations à Ottawa

Dans la capitale fédérale, la situation pandémique semble, elle aussi, se stabiliser ces derniers jours. Santé publique Ottawa (SPO) rapporte toutefois trois hospitalisations supplémentaires pour des infections actives. Quelque 17 personnes sont actuellement placées dans un établissement de santé en lien avec la COVID-19, dont une personne se trouve aux soins intensifs.

Le bilan des morts de la pandémie reste le même. Depuis février 2020, 804 personnes ont succombé aux conséquences du coronavirus à Ottawa.

SPOSanté publique Ottawa souligne que 19 éclosions sont en cours sur son territoire.

Jeudi, 42 infections s’ajoutent au bilan de la COVID-19 et 468 cas sont toujours considérés comme actifs. Mais comme au Québec, le faible accès aux tests de dépistage limite la portée de ces deux dernières données.

Une hospitalisation en moins dans l'Est ontarien

Même stabilité dans l'Est de l'Ontario, où le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario (BSEO) ne rapporte aucun décès supplémentaire. On compte également une hospitalisation en moins par rapport à hier, et toujours aucun patient aux soins intensifs.