L’acteur Ray Liotta est mort à 67 ans

Sa relationniste a indiqué à NBC News que l’acteur était mort dans son sommeil alors qu'il tournait le film Dangerous Waters en République dominicaine.

L’information de sa mort a aussi été confirmée par son agente à The Hollywood Reporter.

Ray Liotta, Robert De Niro, Paul Sorvino et Joe Pesci (de gauche à droite) dans «Les affranchis ». Photo : Facebook / Warner Bros.

Outre son rôle de mafieux dans Les Affranchis en 1990, Ray Liotta avait aussi joué dans le film de baseball Le champ des rêves (Field od Dreams) en 1989.

Il s'était d'abord fait connaître à l'écran en 1986 avec Sauvage et dangereuse (Something Wild), qui lui avait valu une nomination aux Golden Globes comme meilleur second rôle masculin.

