Lukas Cormier, meilleur défenseur de la LHJMQ pour une 2e fois

Le joueur des Islanders de Charlottetown a appris la bonne nouvelle par son père mercredi soir, avant le premier match de la série demi-finale opposant les Islanders au Phoenix de Sherbrooke.

Lukas Cormier est le premier défenseur de la LHJMQ à recevoir ce trophée deux années consécutives. Le joueur originaire de Sainte-Marie-de-Kent avait aussi été récompensé par ce prix la saison dernière.

Les autres nommés pour ce trophée étaient Miguël Tourigny du Titan d’Acadie-Bathurst et William Villeneuve des Sea Dogs de Saint-Jean.

Lukas Cormier a participé au camp d’entraînement des Golden Knights de Vegas plus tôt cette saison, avant de revenir avec les Islanders.

Il termine la saison régulière avec le plus de buts (33) et le plus de points (81) parmi les défenseurs de la LHJMQ.

Un autre bon coup pour les Islanders

L’entraîneur-chef des Islanders de Charlottetown, Jim Hulton, remporte le trophée Ron-Lapointe, remis à l’entraîneur de l’année, pour une deuxième saison consécutive.

L'entraîneur-chef des Islanders de Charlottetown, Jim Hulton, entouré des joueurs et des membres du personnel de l'équipe. Photo : Ligue de hockey junior majeur du Québec

L’annonce a été confirmée par la LHJMQ jeudi. Jim Hulton est à la tête de l’équipe depuis la saison 2015-2016.

L’équipe de Jim Hulton a terminé la campagne avec 103 points au classement, juste derrière les champions de la saison régulière, les Remparts de Québec (104 points).