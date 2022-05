Kevin Spacey inculpé d’agressions sexuelles contre 3 hommes au Royaume-Uni

Le CPS a autorisé des poursuites pénales contre Kevin Spacey, 62 ans, pour quatre chefs d'agression sexuelle contre trois hommes , a déclaré Rosemary Ainslie, cheffe de la division spéciale des crimes du CPS dans un communiqué.

Il a également été accusé d'avoir poussé une personne à participer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement , a-t-elle ajouté, précisant que ces accusations font suite à un examen des preuves recueillies par la police métropolitaine dans son enquête .

Les faits reprochés couvrent une période allant de mars 2005 à avril 2013.

Deux inculpations visent des faits d'agression sexuelle en mars 2005 à Londres sur un même plaignant. Une autre agression sexuelle concerne un second plaignant en aout 2008, également concerné par la participation à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

Enfin, Kevin Spacey est inculpé d'une quatrième agression sexuelle sur un troisième plaignant en avril 2013 dans le Gloucestershire, au sud-ouest de l'Angleterre.

20 témoignages sur des comportements inappropriés présumés

La police de Londres avait ouvert une enquête après avoir reçu des plaintes d'agressions sexuelles contre l'acteur, dont certaines auraient été commises dans le quartier de Lambeth à Londres, où se situe le théâtre Old Vic, dont il fut directeur artistique entre 2004 et 2015.

Ces accusations avaient été formulées dans la foulée du scandale Weinstein, du nom du producteur de cinéma américain visé par de nombreuses accusations de harcèlement et agressions sexuelles, révélées à l'automne 2017 par le New York Times et le New Yorker.

Le théâtre de l'Old Vic avait ensuite commandé une enquête interne, menée par un cabinet juridique, sur le comportement de son ancien directeur artistique. Au total, 20 témoignages personnels sur des comportements inappropriés présumés de Kevin Spacey avaient été recueillis.

Déjà accusé en 2016

Aux États-Unis, l'acteur avait été inculpé d'attentat à la pudeur et d'agression sexuel dans l'État du Massachusetts, mais les poursuites avaient été abandonnées en juillet 2019. Il était accusé d'avoir, en juillet 2016, mis la main sur le sexe d'un jeune homme de 18 ans employé dans un bar, après l'avoir fait boire.

Cette vague d'accusations a eu de lourdes conséquences sur la carrière et la réputation de l'acteur américain deux fois oscarisé, débarqué par Netflix de la série House of Cards dans laquelle il jouait le personnage principal.

M. Spacey avait aussi été remplacé par l'acteur canadien Christopher Plummer dans le film policier de Ridley Scott, Tout l'argent du monde (All the Money in the World).

En novembre 2021, l'acteur avait été condamné à payer 31 millions de dollars, soit près de 40 millions de dollars canadiens, à la société qui a produit la série House of Cards.

MRC, la société de production à l'origine de cette série à succès sur les intrigues politiques à Washington, demandait des dommages et intérêts pour des pertes de revenus attribuées à la sortie de l'acteur de cette série après des accusations à son encontre de harcèlement et d'abus sexuels.

Le parquet britannique a tenu à rappeller jeudi à toutes les personnes concernées que la procédure pénale contre M. Spacey est active et qu'il a droit à un procès équitable.