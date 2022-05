Résilience et désespoir aux portes de Toronto-Centre

Cherry éclate presque immédiatement en sanglots. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas posé cette question. Sa douleur se déverse sur nous, un trop-plein, un déluge. Les mots s’entrechoquent, comme s'ils étaient logés dans sa poitrine depuis longtemps.

Ma fille est à l’urgence tous les mois. Nous avons vraiment, vraiment besoin d’aide. Elle est atteinte d’une maladie cardiaque congénitale et du syndrome des vomissements cycliques.

C’est tellement difficile. Ses médicaments coûtent cher. On n’a pas de service de garde abordable après l’école. Je ne peux travailler qu’à temps partiel. On n’a aucune famille, ici.

Cherry est préposée aux bénéficiaires dans un centre de soins de longue durée et son conjoint André est concierge dans l’immeuble où ils vivent. La famille reçoit de l’aide de la Société de logement communautaire de Toronto, mais n’est pas admissible à un logement pleinement subventionné.

Ils disent que notre salaire est trop élevé, mais on ne gagne presque rien! On ne peut pas aller chez le dentiste parce que c’est trop cher.

Le candidat libéral dans Toronto-Centre, David Morris, hoche lentement de la tête.

Nous promettons de créer un régime d’assurance dentaire et médicaments pour les travailleurs dont l’employeur n’en offre pas. Nous voulons aussi étendre l’offre de soins pour les enfants comme la vôtre.

Cherry n’a pas l’air très rassurée, mais le remercie poliment et accepte la brochure qu’il lui tend.

Toronto-Centre affiche le taux de pauvreté infantile le plus élevé en Ontario. Photo : Evan Mitsui/CBC

Des histoires comme ça, on en entend beaucoup aux portes , me confie le candidat pendant qu’on se dirige vers un autre étage. Le logement, c’est l’enjeu numéro un.

Toronto-Centre est la circonscription la plus densément peuplée de l’Ontario. Elle affiche aussi le taux de pauvreté infantile le plus élevé. Les quartiers gai et financier bordent ses extrémités. Regent Park, où nous nous trouvons, et d’autres enclaves à faible revenu complètent le tableau.

David Morris y vit depuis 10 ans. Anciennement à la tête du 519, un organisme qui défend les intérêts des Torontois LGBTQ, il tente pour la deuxième fois de se faire élire.

Je crois fondamentalement que le Parti libéral est le mieux placé pour défaire Doug Ford à travers la province, et je crois que cette idée fait son chemin parmi les électeurs.

Le NPDNouveau Parti démocratique propose des solutions similaires, notamment en ce qui a trait aux régimes d’assurance, admet-il, mais les chiffres du NPDNouveau Parti démocratique ne sont pas cohérents. Ils veulent permettre la densification pour s’attaquer à la crise du logement, mais ne disent pas comment ils vont le faire .

Les propositions des libéraux pour s’attaquer à la pauvreté, comme le transport en commun à 1 $, sont concrètes et chiffrées, dit-il. Le laissez-passer mensuel de la CTT Commission de tranport de Toronto coûte 156 $. On veut faire baisser ça à 40 $. Ça ferait une énorme différence dans la vie des gens.

Les candidats vert, libéral et des néo-démocrate lors d'un débat local dans Toronto-Centre. Photo : Twitter/DavidMorris_TO

Un étage plus bas, Mélanie nous ouvre la porte sous les jappements de son chien. Sa mère âgée nous jette un regard hésitant au-dessus de l’épaule de sa fille.

Travailleuse sociale, Mélanie a dû quitter son emploi pour s’occuper de son père malade. Depuis son décès, elle postule sans succès et s’inquiète de perdre l’aide au logement. Ce sont des temps difficiles. Il n’y a pas beaucoup d'emplois dans notre communauté.

Elles promettent de voter libéral.

St. James Town, solidaire

Plus au nord, nous rencontrons l’ancienne conseillère municipale Kristyn Wong-Tam, qui s’apprête à faire du porte-à-porte dans le tristement célèbre 650 rue Parliament, dans le quartier St. James Town.

En 2018, plus de 1500 résidents ont été jetés à la rue après un incendie majeur qui avait ravagé les 22 étages de l'immeuble. Le propriétaire avait négligé le système électrique. Les locataires n’ont pu rentrer chez eux que deux ans plus tard, juste avant la pandémie.

Près de 1500 locataires d'un immeuble de la rue Parliament ont été jetés à la rue lorsqu'un feu a ravagé l'édifice, le 21 août 2018. Photo : CBC/Robert Krbavac

L’histoire de 650 rue Parliament, et des gens du quartier St. James Town, c’est une histoire de résilience. Ils se serrent les coudes et s’entraident. Ils occupent souvent deux, trois emplois à la fois dans des conditions précaires. Ce sont des livreurs d’Uber, des travailleurs de la construction sans contrats, des concierges , raconte-t-elle.

J'appuie entièrement le NPDNouveau Parti démocratique , lance une jeune femme qui nous ouvre la porte. Les changements climatiques et les enjeux autochtones la préoccupent, mais aussi, la pauvreté qui l’entoure. C’est frappant dans notre quartier. Je viens tout juste de sortir la tête de l’eau moi-même .

Le NPDNouveau Parti démocratique espère que Mme Wong-Tam pourra conserver le siège laissé vacant par Suze Morisson, qui ne se représente pas. La course s’annonce serrée dans l’ancien château fort libéral.

Dans Toronto-Centre, le coût des loyers est un enjeu particulièrement pressant, même parmi les gens qui ont un logement subventionné. Photo : Radio-Canada / Natasha MacDonald-Dupuis

La plateforme du NPDNouveau Parti démocratique est de plus en plus attrayante pour les gens d’ici, parce qu’on propose de réparer le filet social, soutient la candidate. On ne fait pas dans les slogans comme les libéraux et les progressistes-conservateurs. Quand on a proposé de doubler l’aide sociale et l’aide aux personnes handicapées, les gens m’arrêtaient dans la rue pour me dire que ça changerait leur vie.

Les libéraux, dit-elle, proposent le transport en commun à 1 $, mais seulement jusqu’en 2024. C’est une promesse tape-à-l'œil, qui attire les gens qui ont besoin d’aide immédiatement. Mais ça n’aidera pas à long terme. Nos promesses n’expireront pas après 15 mois .

Roumeila Makhloufi nous ouvre la porte avec son garçon, Adam. Le loyer, l’essence, la vie nous coûtent trop cher! Nous vivons dans un tout petit appartement , déplore l’éducatrice de la petite enfance.

Nous proposons d’augmenter le salaire des éducatrices à 25 $ l’heure , lui répond du tac au tac Mme Wong-Tam. Les yeux de Roumeila s’ouvrent grand. Wow. Cinq dollars de plus l’heure, ça ferait toute la différence.

La conservatrice nous fuit

Il nous a été impossible de parler à la candidate progressiste-conservatrice Jess Goddard. Nous aurions aimé la questionner, par exemple, sur la décision de Doug Ford de mettre fin au gel des loyers, dont les répercussions sont énormes dans les quartiers comme ceux que nous avons visités.

Mme Goddard ne s’est pas présentée au débat des candidats locaux et n’a pas répondu à notre demande d’entrevue. Sans surprise : le parti impose cette loi du silence à ses candidats à l’échelle de la province, à quelques exceptions près.

Nous avons tout de même tenté d’interpeller Mme Goddard alors qu’elle s’apprêtait à faire du porte-à-porte près du quartier financier, mais sa gestionnaire de campagne nous a demandé de quitter les lieux, sans expliquer pourquoi elle n'accordait pas d’entrevue.

Dommage.