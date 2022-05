Au Manitoba, l’élection partielle à Thompson ne se jouera qu'entre deux candidats

La période pour déposer une candidature est en effet terminée, a annoncé plus tôt cette semaine Élections Manitoba.

Charlotte Larocque représentera le Parti progressiste-conservateur et Éric Redhead, qui est le chef de la Première Nation Shamattawa, est le candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Le Parti libéral a décidé de ne pas présenter de candidat pour cette élection, par respect pour la députée néo-démocrate Danielle Adams, morte dans un accident de la route le 9 décembre, à 38 ans.

Le vote par anticipation débute samedi

La circonscription s’étale sur un territoire immense dans le nord de la province, de Flin Flon, à l’ouest, jusqu’à Keewatinook, à l’est. Elle est, traditionnellement, acquise au Nouveau Parti démocratique depuis 1969.

À deux reprises toutefois, le NPDNouveau Parti démocratique a perdu la circonscription au profit du Parti progressiste-conservateur.

Si le jour de l’élection est fixé au 7 juin, le vote par anticipation, lui, est possible dès samedi, et ce, jusqu’au 4 juin. Les heures et jours exacts d’ouverture des bureaux de scrutin sont disponibles sur le site d’Élections Manitoba  (Nouvelle fenêtre) .