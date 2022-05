Un conseiller de Fort McMurray réprimandé pour ses commentaires sur les Autochtones

Six plaintes ciblent M. Dogar pour ses commentaires au sujet d'Autochtones lors d’une rencontre sur le budget municipal, en février.

Le lendemain de cette rencontre, le Conseil tribal de l’Athabasca a demandé la démission de Shafiq Dogar en raison de ses propos haineux . Le maire Sandy Bowman également qualifié ces commentaires d'inacceptables et d’incorrects.

M. Dogar a contesté cette interprétation de ses propos.

En 2021, deux autres plaintes ont été déposées contre Shafiq Dogar : une première liée à ses interactions envers un employé municipal et une deuxième par rapport à ses publications Facebook.

Le commissaire à l’intégrité, Jim Peacock, a reconnu que Shafiq Dogar avait enfreint le code de conduite du conseil municipal. Ce code interdit par exemple aux conseillers de parler de façon discriminatoire, d’utiliser un langage abusif ou de dévoiler de l’information confidentielle.

Le conseil municipal a voté à l’unanimité pour appliquer les sanctions recommandées par le commissaire à l’intégrité. Shafiq Dogar a quitté la salle lors du vote.

Ces sanctions appellent, entre autres, à retirer M. Dogar des comités municipaux. Elles l’empêchent aussi de représenter le conseil municipal, notamment lors de voyages d’affaires, jusqu’à ce qu’il ait complété une formation de sensibilisation autochtone et d’interactions respectueuses.

Le conseil a aussi adopté une motion de blâme et demandé à M. Dogar de présenter des excuses publiques à la communauté autochtone et non autochtone.

Un expert en gouvernance sera embauché pour appuyer la formation de Shafiq Dogar. L’expert présentera ensuite un rapport au conseil municipal avant que M. Dogar soit autorisé à reprendre ses responsabilités.

Shafiq Dogar a présenté des excuses au conseil municipal pour ses comportements.

Le conseiller municipal a dit qu’il a accepté de suivre des formations, car son anglais mène parfois à des incompréhensions .Il a présenté ses excuses à tous ceux qu'il a froissés par sa manière de s'exprimer.

Avec les informations de Jamie Malbeuf.