Les GMFgroupe de médecine de famille devaient améliorer l’accès aux médecins de famille, [mais] on constate [qu’ils] n’ont pas permis d’améliorer [l’accès] , a indiqué Mme Plourde en entrevue à l’émission D’abord l’info diffusée jeudi matin à ICI RDI.

Selon la chercheuse, les difficultés persistantes d’accès à un médecin de famille montrent bien que les GMFgroupe de médecine de famille ont été incapables d’assurer un meilleur accès à la première ligne, alors que c’est précisément la mission qu’on leur avait confiée au moment de leur création , précise-t-elle dans un communiqué.

L’étude de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques démontre que le ratio de patients pris en charge par des médecins qui travaillent dans un GMFgroupe de médecine de famille n’a augmenté que de 2 % entre 2014 et 2021. Or, le nombre de médecins en GMFgroupe de médecine de famille a, lui, augmenté plus rapidement que la population qui est inscrite dans les GMFgroupe de médecine de famille entre 2014 et 2019, explique le communiqué.

L’accès à certains services comme les consultations psychosociales a quant à lui diminué pour les personnes qui sont non inscrites auprès des médecins de GMFgroupe de médecine de famille , note l’étude. Depuis leur création, les GMFgroupe de médecine de famille ont pourtant bénéficié d’un soutien financier et organisationnel important de la part des gouvernements successifs , ajoute Mme Plourde.

Elle rappelle qu’à leur création, il y a 20 ans, par le ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque, François Legault, outre d’améliorer l’accès, les GMFgroupe de médecine de famille devaient aussi permettre de désengorger les urgences. Sur ce point, la chercheuse estime qu’il s’agit là aussi d’un échec.

On a constaté que, dans certains cas, ce sont les urgences qui dépannent les GMFgroupe de médecine de famille , s’est désolée Mme Plourde en entrevue. Les plus petits GMFgroupe de médecine de famille ont la possibilité de prendre des ententes avec d’autres établissements [de santé] pour qu’ils donnent des services, notamment le soir et la fin de semaine , a-t-elle expliqué.

On voit difficilement comment les GMFgroupe de médecine de famille pourraient permettre de désengorger les urgences , a commenté Mme Plourde.

Médecine inc.

Un des problèmes, c’est que les GMFgroupe de médecine de famille sont un modèle centré sur les médecins , a affirmé Mme Plourde en entrevue. 75 % des GMFgroupe de médecine de famille sont des entreprises privées, qui sont la plupart du temps possédées par des médecins – mais pas toujours , a-t-elle expliqué.

« On a une médecine à but lucratif qui est en train de se développer et qui ne répond pas aux besoins de la population en termes d’accès aux médecins de famille et aux services psychosociaux. » — Une citation de Anne Plourde, chercheuse à l’Institut de recherche et d’information socioéconomiques (IRIS)

En 2020-2021, ce sont 340 millions de dollars qui ont été octroyés aux GMFgroupe de médecine de famille , ce qui peut attirer certaines entreprises, croit l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques .

Dans son étude, Mme Plourde rapporte que le transfert de ressources professionnelles vers les GMFgroupe de médecine de famille a eu pour conséquences la perte de certains services psychosociaux de première ligne qui étaient offerts par des CLSCCentre local de services communautaires . Les consultations sociales ont chuté de 42 % par rapport à l’offre en CLSCCentre local de services communautaires , et les consultations psychologiques ont, elles, baissé de 52 %, selon l’étude de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques .