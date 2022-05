La santé publique dénombre 25 cas de variole simienne au Québec

Une trentaine de cas de lésions ulcéreuses font également l'objet d'une enquête, a-t-il affirmé lors d'un point de presse. La responsable du dossier à la Direction régionale de santé publique de Montréal, la Dre Geneviève Bergeron, ainsi que de la Dre Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, étaient également présentes.

Selon le Dr Boileau, il s'agit d'une situation particulière, qui est certainement préoccupante , même s'il insiste pour dire qu'il ne s'agit pas d'une situation comme le coronavirus où il y a une contamination très vive et importante qui va se passer très rapidement .

La grande majorité des cas concerne des hommes adultes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Un des cas concerne une personne de moins de 18 ans.

Montréal demeure le point central de la transmission avec 14 infections.

Vaccination

Luc Boileau a confirmé que le Québec avait reçu des doses du vaccin Imvamune du gouvernement fédéral, mardi. Une dose de vaccin sera mise à la disposition des personnes ayant été en contact étroit avec des cas confirmés, idéalement à l'intérieur d'un délai de quatre jours après le contact.

La vaccination pourrait débuter dès demain.

Les symptômes de la variole simienne consistent principalement de lésions cutanées au niveau de la bouche ou des organes génitaux, mais ces signes peuvent être accompagnés entre autres de fièvre, des maux de tête, des ganglions enflés et des douleurs articulaires.

Le directeur national de santé publique appelle les personnes suspectées d'avoir la maladie à s'isoler à la maison et à s'isoler des autres membres du domicile autant que faire se peut . De plus, elles doivent couvrir leur lésion et porter un masque lorsqu'elles entrent en contact avec d'autres personnes. Les mesures d'hygiène de base, comme le lavage des mains, demeurent de mise.

Ces consignes doivent être maintenues jusqu'à la guérison des lésions cutanées.