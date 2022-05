Un besoin criant pour des familles d’accueil au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) est à la recherche de familles d’accueil en protection de la jeunesse.

Selon la direction, 85 nouvelles places sont à combler et les besoins sont criants. Le manque de ressources est si grand que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux parle même d'une situation critique.

La situation est actuellement critique et nous souhaitons recruter des familles d’accueil motivées qui ont envie de faire une différence auprès des jeunes , souligne Caroline Gaudreault, directrice de la protection de la jeunesse, par voie de communiqué.

La directrice de la protection de la jeunesse dans la région, Caroline Gaudreault. Photo : Radio-Canada

Des familles d’accueil sont recherchées pour tous les groupes d'âge et dans tous les secteurs de la région. Une section a été ouverte sur le site Internet du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , où les personnes intéressées peuvent en apprendre davantage sur le rôle de famille d'accueil et les étapes à suivre pour s'inscrire.