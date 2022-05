Enjeux franco-ontariens : l’AFO dévoile les réponses des partis

Les campagnes électorales se suivent et l’enjeu de l’éducation postsecondaire demeure pour les Franco-Ontariens. Là où la création de l’Université de l’Ontario français (UOF) occupait une place importante du questionnaire de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) en 2018, c’est désormais l’avenir de l’Université de Sudbury qui se distingue dans l’exercice mené par l’organisme franco-ontarien, en 2022.

L’ AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario a dévoilé, jeudi, les réponses des principaux partis politiques provinciaux à son questionnaire sur les enjeux francophones  (Nouvelle fenêtre) , dans le cadre de l’actuelle campagne électorale. Avec un siège à Queen’s Park, le Parti vert s’ajoute à la liste des partis qui se sont soumis à l’exercice.

Sans surprise, le dossier de l’Université de Sudbury est une priorité pour les trois partis d’opposition.

Le Parti libéral de l’Ontario (PLO) promet un transfert de crédits et des programmes vers l’institution et tous souhaitent faire de l’Université de Sudbury un établissement postsecondaire par et pour les Franco-Ontariens.

Comme il l’a souvent martelé, le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario (Parti PC) rappelle quant à lui que la première étape pour la création d’une telle université est en cours, avec l’évaluation menée actuellement par la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire de l’Ontario (CEQEP), dont la recommandation est attendue avec impatience par les progressistes-conservateurs. Le Parti PCParti progressiste-conservateur de l’Ontario souligne aussi son bilan, avec la création de l'Université de l'Ontario français (UOF) et l’autonomie accordée à l'Université de Hearst.

Des engagements unanimes

Comme en 2018, certaines réponses sont unanimes. Le Parti PCParti progressiste-conservateur de l’Ontario , le Nouveau Parti démocratique (NPD), le PLOParti libéral de l'Ontario et les verts s’engagent notamment à avoir un conseiller aux affaires francophones au sein du bureau du premier ministre, s’ils sont élus, et même d’aller plus loin, pour certains.

Le NPDNouveau Parti démocratique propose ainsi de lui donner le mandat d’avoir une lentille francophone pour toutes les actions du gouvernement, alors que le PLOParti libéral de l'Ontario veut doter tous les ministères ayant la responsabilité de livrer des services publics de conseillers qui comprennent les enjeux de la communauté franco-ontarienne.

L’atteinte de la cible de 5 % en immigration francophone, qui date de 2012, fait aussi consensus. Le Parti PCParti progressiste-conservateur de l’Ontario indique même que son gouvernement a dépassé la cible de 5 % et nous continuerons de le faire , ce que les chiffres ne confirment pourtant pas, notamment en 2021, après s’en être approché en 2020.

Pour y parvenir, le Parti PCParti progressiste-conservateur de l’Ontario , le NPDNouveau Parti démocratique et le PLOParti libéral de l'Ontario souhaitent accroître le rôle de la province dans le dossier, notamment en élargissant le Programme ontarien des candidats à l’immigration, pour lequel les progressistes-conservateurs proposent d'investir 15,1 millions de dollars en plus sur trois ans afin de l’améliorer et de l’élargir.

Libéraux et néo-démocrates comptent également sur la levée des obstacles existants en matière de reconnaissance des titres de compétences des professionnels formés à l’étranger pour augmenter l’immigration.

La question semble d’autant plus importante pour les partis qu’elle est une de leurs stratégies principales - avec l’accès aux programmes postsecondaires en français - pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre francophone et bilingue à laquelle ils souhaitent tous s’attaquer, notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation.

L’opposition propose le retour du commissariat aux services en français

Tout au long de ses réponses, le Parti PCParti progressiste-conservateur de l’Ontario vante son bilan, et notamment la promesse, réalisée lors du dernier mandat, de moderniser la Loi sur les services en français. Là où les partis d’opposition se distinguent, pour leur part, c’est notamment sur la question du commissariat aux services en français.

Tous promettent de restaurer l’indépendance de cette institution, alors que le gouvernement progressiste-conservateur a finalement décidé de l’intégrer au sein du Bureau de l’ombudsman après la crise d’octobre 2018. Libéraux et verts promettent même d’en faire une priorité dans les 100 premiers jours d’un éventuel mandat.

Alors que la COVID-19 a démontré leur importance pour la population, seuls le NPDNouveau Parti démocratique et les verts se prononcent clairement pour assujettir les bureaux de santé publique à la Loi sur les services en français, afin de s’assurer qu’ils offrent des services en français.

En matière de santé, les libéraux se démarquent en promettant de réaliser une demande de longue date de la communauté franco-ontarienne : ajouter la langue préférée des Ontariens sur leurs cartes de santé.

Ces réponses sont importantes pour notre communauté. Elles permettent de voir comment se positionne chaque parti en lice sur les enjeux qui nous sont chers. C'est un bon outil pour les électrices et électeurs pour faire un choix éclairé [...]. Ces engagements écrits nous serviront également, une fois l'élection passée, à rappeler au parti élu, ce à quoi il s'était engagé , déclare le président de l' AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario , Carol Jolin, par voie de communiqué.

Parmi les absents de ce questionnaire, la possibilité de rendre la province officiellement bilingue. L'enjeu avait pourtant été soulevé en 2018. Toutefois, les néo-démocrates comme les libéraux promettent de rendre les services en français disponibles partout en province. La protection du français, qui semble inquiéter les Franco-Ontariens, ne figure pas non plus au menu.

Les réponses des partis ne surprennent toutefois pas. Tous se sont déjà prononcés sur les enjeux francophones, notamment lors d’un débat en français, lors de la campagne. Il y a un peu plus d’une semaine, le NPDNouveau Parti démocratique a même dévoilé une plateforme spécifique destinée aux Franco-Ontariens.

Les Ontariens sont appelés aux urnes le 2 juin.