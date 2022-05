Les Islanders remportent 7-2 le premier match contre le Phoenix

Zachary Roy a marqué le premier but des Islanders 42 secondes après la mise au jeu initiale. Lukas Cormier a enchaîné à 2:35, puis Drew Elliott à 3:54 et Patrick Guay à 5:55.

Plus tard en première période, Xavier Simoneau a marqué aussi pour les Islanders qui menaient 5-0 à ce moment.

En deuxième période, Brett Budgell a porté la marque à 6-0. Puis, Xavier Parent a répliqué pour le Phoenix.

Les deux équipes ont marqué un but chacune en troisième période, Ben Boyd pour les Islanders et Israël Mianscum pour le Phoenix.

Charlottetown se réjouit, mais ne tient rien pour acquis

Les Islanders sont heureux, mais ils n’entendent pas se reposer sur ces premiers lauriers, explique le joueur de centre Xavier Simoneau.

C’est le fun d’avoir le premier match dans nos poches , affirme Xavier Simoneau. Il s’attend à ce que Sherbrooke redouble d’efforts.

Je pense que ce sont des compétiteurs aussi. Je connais beaucoup de gars. Je ne pense pas qu’ils ont aimé ça aujourd’hui. Puis ce sont les séries. On tourne la page demain. Oui, on a gagné aujourd’hui, mais c'est juste une victoire. Je pense que le compte ne veut rien dire [jeudi] et on va arriver fin prêts , dit-il.

Son coéquipier Patrick Guay exprime un avis similaire.

Oui, on est satisfait, mais on sait que la série ne s’est pas juste jouée [mercredi] soir. [Jeudi], ça va être un gros match. Après ça, on s’en va dimanche à Sherbrooke. On sait que ce ne sera pas facile , indique Patrick Guay.

Sherbrooke veut rebondir

Le Phoenix a connu un mauvais départ, reconnaît le défenseur Tyson Hinds, mais il voit des aspects positifs au match sur lesquels bâtir pour la suite des choses.

On a commencé plus physique. L’exécution était meilleure aussi. On a amené des [tirs] au [but]. À partir de la deuxième période, on a joué du bon hockey et il faut continuer comme ça , souligne Tyson Hinds. Il faut bâtir là-dessus et arriver fort [jeudi], continuer dans cette direction-là.

Le deuxième match de cette demi-finale aura lieu jeudi soir toujours à Charlottetown.

Avec des renseignements de la Presse canadienne et de Julien Lecacheur