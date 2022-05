Le médecin hygiéniste de Peel devient directeur du Collège des médecins de famille

Le Dr Lawrence Loh, médecin hygiéniste de la région de Peel, en banlieue de Toronto, a été nommé directeur général et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada.

À compter de septembre, le Dr Loh succédera à la Dre Francine Lemire, qui prend sa retraite après 10 ans de service à titre de cheffe de la direction, indique le Collège.

Le Dr Loh possède une solide expérience en matière de leadership, d'enseignement, de recherche et d'administration dans le domaine de la médecine, acquise au sein de cinq organismes gouvernementaux, aux trois niveaux de gouvernement et dans deux provinces différentes , peut-on lire dans un communiqué publié par le Collège.

Pendant la pandémie de COVID-19, le Dr Loh s'est fait connaître pour son leadership. Son travail avec l'équipe du service de santé publique de Peel a été reconnu à l'échelle nationale pour avoir collaboré avec la communauté et pris des décisions difficiles, fondées sur des données probantes, qui ont permis de sauver des vies et de limiter les répercussions de la pandémie dans l'une des communautés les plus durement touchées du Canada , peut-on lire dans le communiqué.

La maire de Mississauga, Bonnie Crombie, a indiqué sur Twitter que la Ville sera à jamais reconnaissante au Dr Loh pour son leadership et ses conseils pendant une période difficile et incertaine de notre histoire .