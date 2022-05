Le festival Just For Laughs a dévoilé mercredi une nouvelle vague de personnalités comiques qui participeront au 40 e anniversaire du populaire événement humoristique présenté cet été dans le Quartier latin de Montréal.

L’Américaine Amy Schumer, le Britannique Jimmy Carr et le Canadien Rick Mercer se joindront aux vedettes de l'humour Bill Burr, Kevin Hart, John Mulaney, Chelsea Handler et Russell Peters, dont la présence a été annoncée au mois de mars.

Après deux années en formule mixte, Just For Laughs a indiqué que les performances auront cette fois lieu dans des amphithéâtres, des salles de concert et des clubs de la métropole du 13 au 31 juillet.

La liste des noms d’humoristes qui a été publiée mercredi inclut aussi Fortune Feimster, Katherine Ryan, DeAnne Smith, Maria Bamford, Jimmy O. Yang et Matteo Lane.

Des invités surprise

Un gala célébrant le 40e anniversaire du festival aura d’ailleurs lieu le 30 juillet à la Place des Arts, et mettra en vedette des invités surprise.

Le pendant francophone de Just For Laughs, Juste pour rire, a dévoilé au mois de mars une partie de sa programmation, qui comprend notamment David Goudreault, Jean-Marc Parent, Rosalie Vaillancourt et Roxane Bruneau.

Mike Ward et Mathieu Dufour présenteront quant à eux une soirée historique au Centre Bell.