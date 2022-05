Des Ukrainiens fraîchement arrivés à Winnipeg font face à de nombreux défis

Dans la province, plusieurs personnes se mobilisent pour leur venir en aide. À Winnipeg, un entrepôt de dons leur est réservé où ils peuvent se procurer vaisselle, meubles et vêtements gratuitement.

Toutefois, plusieurs nouveaux arrivants indiquent qu’il est difficile pour eux de trouver un emploi.

D’abord parce que des domaines exigent un test médical et qu'ensuite certains employeurs ne font pas de suivi à leurs demandes.

Vous postulez à plusieurs emplois qui seraient souhaitables pour vous, mais vous n’avez pas de retour. Des fois vous n’êtes pas intéressant pour eux parce qu’ils reçoivent beaucoup de candidatures , lance Dariia Gorska, une Ukrainienne arrivée à Winnipeg le 9 mai, en provenance de Kiev.

Dariia Gorska est arrivée à Winnipeg le 9 mai en provenance de Kiev, parce qu'elle a fui la guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada

Les défis pour se trouver un logement, une place en garderie ou un emploi seront les mêmes ailleurs au pays pour les Ukrainiens qui arriveront à bord des deux derniers vols nolisés.

Ces derniers doivent arriver à Halifax et à Montréal au cours des prochains jours.

Des voix s’élèvent pour que d’autres vols nolisés soient prévus, à l’instar du bénévole manitobain du Congrès des Ukrainiens canadiens Nick Krawetz.

Il doit y avoir plus de trois vols nolisés. En ce moment, le prix d’un aller simple entre la Pologne et Winnipeg coûte plus de 2000 $. C’est un poids financier important. Ces vols sont critiques pour eux et leur sauvent la vie , indique-t-il.

Lundi, 350 Ukrainiens ont atterri à l’aéroport international James Armstrong Richardson à bord d’un avion nolisé affrété par le gouvernement fédéral.

Plus de 200 000 personnes ont fait une demande de visa d’urgence pour venir au Canada et seuls 26 000 Ukrainiens sont rentrés au pays.

