WestJet annonce une entente de dix ans avec ses régulateurs de vols

La ratification de l’accord a été appuyée par plus de 90 % des membres votant de l'Association, explique la compagnie dans un communiqué, précisant que l’entente prendra effet le 1er juin 2022 et expirera le 31 mai 2032.

Le vice-président directeur de WestJet, Diederik Pen, s'en réjouit et rappelle que son officialisation intervient au moment où l’industrie se remet progressivement des contrecoups de la pandémie.

Selon lui, l’accord, en plus de démontrer l’engagement de la compagnie envers les collectivités qu’elle desserve , contribuera [également] à la viabilité à long terme de WestJet.

Diederik Pen a par ailleurs rendu hommage aux agents régulateurs de vols qui contribuent à assurer le bon déroulement de nos opérations jour après jour , en faisant preuve d’un véritable professionnalisme , a-t-il dit.