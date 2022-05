Ottawa et Victoria bonifient l’éducation postsecondaire en français en C.-B.

Joël Castonguay-Bélanger, directeur du département d'études françaises, hispaniques et italiennes de l'Université de la Colombie-Britannique, estime que les fonds permettront aux étudiants francophones et francophiles de goûter à la culture et à la diversité de la francophonie à travers plusieurs activités.

Photo : Radio-Canada / Simon Gohier