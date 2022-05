Yves Montigny est ouvert à être candidat pour la CAQ, mais rien n’est sur la table

Toutefois, Yves Montigny indique n'avoir reçu aucune invitation pour l'instant de la part de la CAQ en affirmant aussi qu'il ne sollicitera pas lui-même un mandat au provincial. Le maire soutient n'avoir eu aucune conversation avec François Legault à ce sujet.

Il ajoute vouloir continuer son deuxième mandat comme maire de Baie-Comeau, entamé à l'automne dernier.

« Actuellement, je n'ai pas eu d'invitation du premier ministre du Québec à devenir candidat de la CAQCoalition avenir Québec . Je ne le solliciterais pas non plus. » — Une citation de Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Je suis très heureux comme maire , affirme M. Montigny. Mais vous comprendrez que si le premier ministre du Québec me rencontre et qu'il m'explique qu'à Baie-Comeau, dans la Manicouagan et dans la Haute-Côte-Nord, il y a des projets forestiers, des projets en hydrogène, puis un pont sur le Saguenay qui se dessinent, je vais avoir bien de la misère à envoyer promener le premier ministre du Québec , explique-t-il.

Yves Montigny dit se faire demander régulièrement par les citoyens s'il se présente comme candidat aux élections provinciales.

Les gens me disent : "on le constate actuellement, on a besoin d'aller plus loin, de prendre le relais pour les projets qu'on a développés dans la région, à la fois forestier, mais à la fois en énergie. Pour qu'ils puissent aller plus loin et qu'ils puissent être acceptés par notre gouvernement" , rapporte-t-il­.

Une seule candidate de confirmer dans René-Lévesque

Pour l'instant, une seule candidature est confirmée pour la circonscription en vue des élections provinciales de l'automne prochain.

Il s'agit d'Audrey Givern-Héroux qui portera les couleurs de Québec solidaire.

De son côté, le député péquiste sortant, Martin Ouellet, n’a pas encore annoncé clairement ses intentions. Il serait toujours en réflexion à savoir s’il briguera un troisième mandat.

La Coalition avenir Québec et le Parti libéral n’ont pas non plus annoncé de candidat pour cette circonscription de l’ouest de la Côte-Nord.