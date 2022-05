Un hommage à Karim Ouellet, Koriass et Hubert Lenoir à voir gratuitement aux Francos

Les Francos de Montréal ont dévoilé mercredi leur programmation en plein air gratuite. La scène Bell de la Place des Festivals sera particulièrement animée, avec notamment Koriass, Hubert Lenoir, Loud Lary Ajust et un grand concert en hommage à Karim Ouellet, décédé en janvier.

En complément des spectacles payants en salles déjà annoncés, les Francos proposeront une foule de concerts gratuits du 10 au 18 juin à Montréal.

Ces spectacles seront présentés sur différentes scènes extérieures du Quartier des Spectacles, certaines petites et d’autres gigantesques, selon l’ambiance recherchée par les mélomanes. Les deux scènes principales seront la scène Loto-Québec, sur le Parterre du Quartier des Spectacles, et la scène Bell, sur la Place des Festivals.

Ce qu’on fait sur la scène Bell, ce sont d’abord et avant tout des partys, et ce qu’on fait sur la scène Loto-Québec s’adresse la plupart du temps à un public un peu plus vieux, qui va pouvoir s’asseoir sur le Parterre symphonique, l’une des seules places où il y a du gazon , explique Laurent Saulnier, le directeur de la programmation des Francos.

Les amis et amies de Karim Ouellet lui rendent hommage

L’une des premières têtes d’affiche à fouler la scène Bell sera Koriass, qui viendra y présenter son dernier album Abri de fortune (pour fin du monde) le vendredi 10 juin dès 21 h. L’ambiance aura préalablement été réchauffée par le spectacle de Miro, sélectionné à l’ADISQ en 2020 dans la catégorie Révélation de l’année.

Le dimanche 12 juin, sur la même scène, la rappeuse Sarahmée sera accompagnée de plusieurs personnes invitées, dès 21h, pour le spectacle Bye Bye Bye Karim : la veillée des ami.e.s, en hommage à Karim Ouellet. Le public pourra voir sur scène des artistes qui l’ont côtoyé, comme Ariane Moffatt, Klô Pelgag, Valaire, Hubert Lenoir, Alaclair Ensemble, Claude Bégin, Fanny Bloom et La Bronze.

Karim était vraiment un ami des Francos, donc [le spectacle] s’imposait, mais à une seule condition : la volonté de Sarahmée, sa sœur. Sans ça, nous ne l’aurions pas fait, explique Laurent Saulnier. C’était important de faire ce show-là avec un vrai respect.

Loud Lary Ajust en clôture du festival

La scène Bell accueillera une tonne d’autres artistes, de Caracol à Louis-Jean Cormier en passant par Hubert Lenoir, La Zarra et Corneille, qui sera accompagné du chanteur Les Louanges. À noter aussi la venue d’artistes de France : le groupe d’électropop The Pirouettes et Juliette Armanet, très populaire de l’autre côté de l’Atlantique.

Bonne nouvelle aussi pour les fans de rap québécois : Loud Lary Ajust y donnera une prestation de 75 minutes en clôture du festival, pour souligner le 10e anniversaire de l’album Gullywood.

Rappelons que le trio se produira en préouverture du festival le 9 juin au Club Soda, une soirée qui a affiché complet peu de temps après son annonce.

On se disait que satisfaire seulement 800 spectateurs pour un retour comme celui de Loud Lary Ajust, c’était un peu injuste, donc on présente le trio sur la grande scène des Francos pour terminer cette 33e édition , résume Laurent Saulnier.

De la rare visite de Luce Dufault et Edith Butler

La scène Loto-Québec, plus intime, verra aussi défiler plusieurs artistes qui séduisent les Québécois et Québécoises depuis plusieurs années, comme Luc de Larochellière, France d’Amour, Laurence Jalbert et Diane Tell.

On a aussi de la visite rare, affirme Laurent Saulnier. Luce Dufault, ça fait des années qu’elle n’a pas chanté aux Francos. Edith Butler n’est pas venue chanter aux Francos depuis 1999. Donc on a remis tous ces gens-là de l’avant . Luce Dufault sera en concert le 14 juin, à 20 h, et Edith Butler le 15 juin à la même heure.

Scott-Pien Picard, Marie-Annick Lépine, Léa Jarry et Étienne Coppée se produiront aussi sur cette scène pendant Les Francos.

La série de concerts sur la scène Loto-Québec se conclura le 18 juin, à 20 h, avec un programme triple intitulé Le roy, la rose et le lou[p], rassemblant sur scène Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy qui interprèteront leurs propres chansons.

À surveiller également tout au long du festival : le bloc de programmation les Nuits urbaines Desjardins. Tous les soirs à 23h, des artistes de rap ou de hip-hop – Connaisseur Ticaso, Taktika, Marie Gold, 20Some et plusieurs autres – investiront la scène Desjardins, sur la rue Sainte-Catherine au coin de Jeanne-Mance.

L'ensemble de la programmation, gratuite et payante, des Francos de Montréal est accessible en ligne  (Nouvelle fenêtre) .