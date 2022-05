Les aspirants chefs conservateurs s’amènent au Québec pour débattre en français

Les six candidats à la succession d’Erin O’Toole ont rendez-vous à Laval mercredi soir pour ce qui risque fort d’être le seul débat en français de la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC).

La joute mettra en scène les six candidats certifiés par le parti, soit Pierre Poilievre – considéré comme le favori –, Jean Charest, Patrick Brown, Leslyn Lewis, Roman Baber et Scott Aitchison.

Le débat, qui se déroulera de 20 h à 22 h HAE, sera suivi d’une série de points de presse avec chacun des candidats. Le tout sera retransmis sur ICI RDI et sur Radio-Canada.ca.

Onze thèmes seront abordés : l'immigration; l'inflation; la sécurité publique; la santé; la stratégie à adopter pour gagner plus de sièges au Québec; les langues officielles; l'environnement et l'énergie; le commerce et les chaînes d’approvisionnement; la politique étrangère; et le futur du parti.

En vertu des règles de la course, tous les candidats certifiés doivent participer aux débats officiels organisés par le PCCParti conservateur du Canada . M. Poilievre a toutefois fait savoir mercredi qu’il n’entendait pas prendre part aux points de presse de fin de soirée.

Il s’agira du second débat officiel de la course, le PCCParti conservateur du Canada ayant organisé une première joute le 11 mai au cours de laquelle le député de Carleton a promis de remplacer le gouverneur de la Banque du Canada s’il devient premier ministre.

Cet engagement a notamment poussé le premier ministre Justin Trudeau à défendre l’indépendance de la banque centrale.

Les propos de M. Poilievre ont aussi incité le porte-parole conservateur en matière de finances, Ed Fast, à quitter ses fonctions, en affirmant que le candidat nuisait à la crédibilité du parti sur les questions économiques.

M. Fast fait partie du groupe de 14 députés fédéraux qui appuient Jean Charest dans la course à la direction. M. Poilievre compte pour sa part sur le soutien de 54 élus, ainsi que d'autres membres connus du parti, dont l’ancien ministre Jean-Pierre Blackburn.

De gauche à droite, de haut en bas : Pierre Poilievre, Leslyn Lewis, Jean Charest, Roman Baber, Patrick Brown et Scott Aitchison. Photo : Radio-Canada

Le débat de mercredi soir sera animé par le militant Marc-Olivier Fortin. Il se tiendra au Château royal, une salle de réception du boulevard du Souvenir.

L’occasion sera belle pour les militants – ainsi que pour la population en général – de juger de l’aisance des aspirants chefs dans la langue de Miron.

Pierre Poilievre et Jean Charest sont notoirement bilingues, mais ce n’est pas le cas de tous les candidats. Leslyn Lewis, par exemple, avait dû s’en tenir à un script préparé lors du débat en français de la course de 2020, à laquelle elle avait participé.

Les candidats ont jusqu’au 3 juin pour vendre des cartes de membre du PCCParti conservateur du Canada , après quoi il sera trop tard pour s’inscrire en vue du vote postal qui aura lieu cet été. Le gagnant sera connu le 10 septembre.

Une troisième et dernière joute officielle pourrait être organisée entre-temps, selon les règles établies par le Comité organisateur de l’élection du chef. Mais il y a peu de chance que d’autres débats aient lieu en dehors de ce cadre.

Un premier exercice – auquel tous les candidats avaient participé, sauf Patrick Brown – s’est tenu le 5 mai lors de la 14e conférence de réseautage du Canada Strong & Free Network. Jean Charest avait notamment été hué après avoir qualifié le convoi des camionneurs d’« illégal ».

Un autre débat devait être organisé par le Independent Press Gallery of Canada, lundi prochain, mais il a été annulé, seuls trois candidats ayant promis d’y participer.

Plus de détails suivront.