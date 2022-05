Deux compagnies théâtrales de Sudbury officialisent un partenariat

Le Sudbury Theatre Centre (STC) et la compagnie YES Theatre joindront leurs forces pour le reste de la saison 2022 et la saison 2022-2023, dans l’objectif de renouveler leur public et de générer davantage de revenus pour les artistes.

La programmation comprendra notamment trois pièces de théâtre, au moins trois concerts, huit comédies musicales (qui sont la spécialité de YES Theatre) et au moins trois nouvelles créations.

Le partenariat est une saison pilote pour voir comment une éventuelle fusion pourrait s’articuler , explique John Dow, co-président du conseil d’administration du STCSudbury Theatre Centre .

« Nous devons faire notre devoir de diligence pour nous assurer que c’est la bonne solution. » — Une citation de John Dow, co-président du conseil d'administration du Sudbury Theatre Centre

Alessandro Costantini, directeur artistique par intérim du STCSudbury Theatre Centre , est convaincu que le partenariat multipliera les occasions pour les artistes et le public.

La raison d’être du Sudbury Theatre Centre est de divertir, d’éduquer, d’éclairer, d’engager et de revigorer son public à travers la création et la présentation de productions théâtrales locales, nationales et internationales , a-t-il rappelé.

YES Theatre a comme mandat de créer des citoyens artistes , a ajouté M. Costantini.

« Nous croyons que ces deux missions peuvent être respectées et maintenues alors que nous entamons une nouvelle saison. » — Une citation de Alessandro Costantini, directeur artistique par intérim du Sudbury Theatre Centre

S’il y a surtout contribué à YES Theatre, le directeur artistique par intérim du STCSudbury Theatre Centre affirme avoir un profond attachement pour le bâtiment. C’est ici dans cette salle que j’ai fait mes premières armes de façon professionnelle.

Alessandro Costantini a notamment joué dans la production sudburoise de Bed and Breakfast, présentée par YES Theatre. Photo : Robert Provencher

M. Dow affirme que le statu quo n’était pas viable, notamment avec le vieillissement du public.

En 2010, le STCSudbury Theatre Centre accueillait près de 30 000 spectateurs par an.

Ce nombre a diminué tout au long de la décennie, pour atteindre 10 000 spectateurs en 2019.

Cette année, alors que le théâtre a pu reprendre graduellement avec la levée des mesures sanitaires, le STC Sudbury Theatre Centre attire quatre fois moins de spectateurs qu’en 2019.

John Dow ajoute que le STCSudbury Theatre Centre a perdu du financement dans les dernières années, car il ne répondait pas suffisamment aux critères des bailleurs de fonds.

Nous devons trouver un moyen de prendre le théâtre et de l'étendre, de faire plus de choses avec plus de gens et d'amplifier ce retour dans notre société, car l'art est vraiment important. Je ne pense pas que dans le passé, nous l'ayons fait aussi bien que nous aurions pu, et cela s'est traduit par des réductions de notre financement.

Un rapprochement de la communauté artistique anglophone

John Dow affirme que le STCSudbury Theatre Centre a été approché par d’autres groupes qui voudrait utiliser son bâtiment. Nous avons réalisé que nous avions un atout qui est sous-utilisé.

« Ça a du sens de collaborer avec d’autres personnes pour que le bâtiment soit aussi un également une base d'attache pour eux. » — Une citation de John Dow, co-président du conseil d'administration du Sudbury Theatre Centre

Derek Young, ancien président du Theatre Cambrian et du Conseil des arts de Sudbury, croit que le partenariat est le signe d’un renouveau du milieu artistique sudburois. Ce que j’observe ici aujourd’hui c’est un rapprochement de la communauté artistique anglophone.

Quand on regarde ce que nos amis de la Place des Arts, pas loin d’ici, ont accompli, ça a été possible, car la communauté francophone a travaillé ensemble , souligne-t-il.

Je crois que c’est une bonne chose pour le STCSudbury Theatre Centre d’avoir un partenariat avec YES Theatre, qui est une jeune compagnie. Ils sont pertinents, ils sont actuels , ajoute M. Young.

Encore des questions en suspens

Le partenariat officiellement annoncé mercredi a fait couler beaucoup d’encre depuis quelques semaines.

Certains membres de la communauté artistique estiment que les deux compagnies doivent demeurer indépendantes.

France Huot, artiste professionnelle sudburoise, était parmi ceux qui avaient plusieurs interrogations.

J’ai eu quelques réponses à mes questions , a-t-elle confié après l’annonce.

Elle croit que de commencer par une saison pilote est raisonnable.

Mme Huot remarque toutefois que la direction du STCSudbury Theatre Centre n’a pas présenté de façon claire les projections financières en ce qui concerne l’entretien du bâtiment et les salaires de l’équipe technique.

« C’est beaucoup [de productions] qu’on propose jusqu’en décembre prochain et je me pose des questions par rapport au financement. S’il y a un manque, comment va-t-on faire pour produire toutes ces belles choses qu’on a en tête. » — Une citation de France Huot, comédienne

C’est un peu plus clair, mais ça demeure nébuleux dans ma tête , poursuit Mme Huot. Je crois que c’est une belle idée, une belle vision, mais c’est comment on réussi à le faire.

Linda Squires, une amatrice de théâtre qui a assisté à des productions des deux troupes, était aussi présente à la conférence de presse.

Elle raconte qu’elle était intriguée par le partenariat et la façon dont il a été créé. J’ai entendu beaucoup d’informations conflictuelles concernant une fusion.

Mme Squires affirme que les défis financiers ont été bien expliqués lors de la conférence de presse.

Ils ont dissipé l’angoisse et les inquiétudes à propos du partenariat , estime-t-elle. Je suis très enthousiaste à propos de la programmation.

Elle est optimiste pour l’avenir financier, mais admet que l’augmentation du coût de la vie a un impact négatif sur les arts et la culture, qui sont parmi les premières dépenses qui sont réduites.

« Je croise les doigts et j’espère que les gens vont soutenir les arts. » — Une citation de Linda Squires, résidente de Sudbury

Le coprésident du conseil d’administration du STCSudbury Theatre Centre a commenté les récentes inquiétudes de la communauté théâtrale. Si on distille ce qui a été dit, il y avait une inquiétude concernant l’absence de théâtre professionnel.

Je crois que nous avons fait la démonstration aujourd’hui que nous allons amener plus d’artistes professionnels en ville , conclut M. Dow.

La rémunération des artistes

Une des questions importantes de ce partenariat est la façon dont les compagnies vont rémunérer les artistes.

Le STCSudbury Theatre Centre est membre de la Professional Association of Canadian Theatres, et ses productions sont habituellement en grande partie assurées par des artistes syndiqués.

Pour sa part, YES Theatre fonctionne de façon hybride, avec des productions qui comptent quelques membres du syndicat théâtral EQUITY et plusieurs artistes citoyens .

Selon ce qui a été présenté à la conférence de presse, le modèle de YES Theatre sera priorisé, avec la participation de nombreux artistes citoyens .

Prévisions cachet des artistes Prévisions cachet des artistes Saison précédente du STC Saison précédente YES Theatre Prochaine saison combinée Total des cachets d'artistes 95 346,00$ 162 178,14$ 1 205 478,00$ Nombre d'artistes syndiqués 12 2 33 Nombre d'artistes citoyens 22 34 170 Nombre de musiciens 0 12 65 Cachet moyen 2805$ | 3962$ 3525$ 4498$

Cette approche plaît particulièrement à Janie Pinard, cofondatrice de YES Theatre, qui n’est pas membre du syndicat.

« Avec les deux [groupes] ensembles, je crois que ça crée une magie sur la scène, et puis on est bien payé. On est tous bien payés, et pour moi c’est comme un rêve. » — Une citation de Janie Pinard, cofondatrice de YES Theatre

Selon un tableau présenté mercredi, le nombre d’artistes syndiqués sera supérieur à celui de la dernière saison du STCSudbury Theatre Centre , tout comme les salaires.

Avec les informations de Sarah MacMillan de CBC et de Daniel Aubin