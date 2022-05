Le documentaire de Francine Pelletier sur le nationalisme québécois sera diffusé samedi

Pour y répondre, la journaliste et documentariste fait appel à l'éclairage de spécialistes de l’histoire et de la sociologie. Elle s’entretient également des personnalités politiques bien connues, telles que Gérard Bouchard, Jacques Beauchemin, Pierre Anctil, Jean-François Nadeau, Maryse Potvin, Louise Beaudoin et Françoise David, et des plus jeunes, comme Émile Bilodeau, Manal Drissi et Christophe Jbeili.

Après avoir réalisé le portrait de Jacques Parizeau Monsieur et Mes sœurs musulmanes sur les femmes voilées au Québec, Francine Pelletier propose, avec son plus récent documentaire, un récit de l'histoire du nationalisme québécois depuis la fin des années 1960 à aujourd'hui

Bataille pour l'âme du Québec sera diffusé samedi, à 22 h30, sur ICI Télé.