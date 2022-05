Hoggard admet mentir aux femmes pour coucher avec elles avant de les laisser tomber

À Toronto, Jacob Hoggard a admis mercredi qu'il avait menti à ses deux accusatrices dans le seul but de coucher avec elles, en mettant fin à son témoignage à la barre de son procès. L'individu de 37 ans est accusé de contacts sexuels inappropriés à l'endroit d'une mineure et d'agression sexuelle ayant causé des blessures contre la même adolescente et une adulte en 2016 dans la région torontoise.