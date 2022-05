Inondations : les parcs provinciaux manitobains toujours touchés

Alors que le Manitoba a évacué et fermé l’accès à une partie du nord du parc national du Whiteshell mardi soir, les autorités précisent que les niveaux d’eau augmentent toujours, ce qui pose un risque pour la sécurité de quiconque se trouvant dans le secteur.

Le secteur en question s’étend de l’entrée ouest du parc sur la route 307, jusqu’à la jonction des routes 307 et 309. Cela comprend les lacs Sylvia, Eleanor, Dorothy, Barrier Bay, Numitik et Betula, en plus de la région d’Otter Falls. Tous les résidents doivent être évacués et toutes les infrastructures, notamment les sites de camping, y sont fermées.

Il est toujours déconseillé de se rendre dans les parcs nationaux de Duck Mountain et de Nopiming en raison d’effondrements de route. De plus, les sites de camping et routes de canot sont fermés dans ces deux parcs et celui de la rivière Manigotagan.

Les restrictions entourant les bateaux de plaisance sont toujours en place dans les parcs provinciaux de Nopiming et du Whiteshell. Les embarcations ne peuvent faire fonctionner leurs moteurs à moins de 100 m des berges, pour prévenir l’érosion.

De nombreux autres sites de camping à travers la province sont également touchés par des fermetures partielles en raison des inondations. Les autorités provinciales signalent aussi que plusieurs services, comme l’eau potable et les salles de bains, pourraient y être limités ou réduits.

La province précise que les campeurs avec des réservations seront contactés et remboursés si leur site doit être fermé. Il est conseillé de ne pas annuler ses réservations avant d’avoir été contacté, auquel cas les politiques standards d’annulation s’appliquent.