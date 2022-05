Un festival d’escalade pour inaugurer une nouvelle paroi à Pointe-à-la-Croix

Pointe-à-la-Croix va accueillir le premier festival d'escalade de roche de la Gaspésie, qui sera l'occasion d'inaugurer la nouvelle paroi d'escalade de Baie au Chêne, développée par l'organisme Le Bloc de l'Est, de Carleton-sur-Mer.

Ça fait maintenant deux ans qu’on travaille à développer le site d’escalade à Pointe-à-la-Croix. On est aujourd’hui prêts à le lancer officiellement , raconte Yan Tremblay, vice-président du Bloc de l'Est. C’est dans ce cadre-là qu’on a décidé d’organiser un festival et d’inviter la population à venir se familiariser avec le site, mais aussi avec l’escalade de roche sportive .

Le site de Baie au Chêne offre pour le moment une vingtaine de voies d'escalade sportive pour tous les niveaux, et une cinquantaine de voies seront ouvertes d'ici la fin de l'été.

En Gaspésie, c’est assez rare qu’il y ait des sites intéressants pour l’escalade de roche. Il y avait déjà le site du mont Saint-Joseph qu’on avait développé il y a quelques années, avec 8 voies aménagées , explique-t-il.

« Le site de Baie au Chêne a une roche de bien meilleure qualité et avec un potentiel d’une cinquantaine de voies. Ça en fait un site important. » — Une citation de Yan Tremblay, vice-président du Bloc de l'Est

De l’équipement et une formation sont nécessaires pour pratiquer cette forme d’escalade. Dans le cadre du festival, il sera possible de s’initier au sport, sous la supervision des équipes du Bloc de l’Est.

Activités grand public

Des activités en tout genre, telles que des formations, des conférences, des spectacles de danse sur corde ou des projections de films, seront proposées au grand public.

Il y a de tout pour tous les goûts , lance Yan Tremblay, qui espère déjà que le festival pourra avoir lieu l'année prochaine.

Le Bloc de l’Est a d’ailleurs l'œil sur d’autres sites avec un fort potentiel pour l’escalade de roche, notamment dans la région de Port-Daniel.

La nouvelle paroi fait partie du Réseau québécois de la montagne et de l’escalade.

Le Festival d'escalade de Pointe-à-la-Croix se tiendra les 11 et 12 juin.