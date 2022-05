Emploi : Serge Cormier et Fernand Thibodeau ne voient pas les choses du même œil

Le député libéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a vivement réagi, mercredi matin, quand il a appris que des travailleurs saisonniers et le porte-parole Fernand Thibodeau, avaient convoqué les médias pour faire part de leurs inquiétudes au sujet du programme d'assurance-emploi.

On a mis énormément de programmes de l'avant pour les travailleurs dans nos industries saisonnières , a rappelé le député fédéral. Et je dirais à monsieur Thibodeau ceci, là : je ne sais pas s'il voit ce qui se passe dans nos communautés, mais il y a de nombreuses entreprises qui cherchent des gens pour travailler présentement.

Le ministre du Développement social du N.-B., Bruce Fitch, en conversation avec le député d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il se trouvait à Bertrand mercredi matin pour faire l'annonce de fonds gouvernementaux pour rénover 56 logements abordables dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, en compagnie du ministre provincial du Développement social, Bruce Fitch.

Quelques instants plus tard, près de l'usine de transformation de crabe Ichiboshi, à Caraquet, le porte-parole des travailleurs saisonniers, Fernand Thibodeau, était entouré d'employés pour faire part de ses inquiétudes quant au manque d'heures de travail pour toucher à l'assurance-emploi l'hiver prochain.

Alors, c'est l'opinion de monsieur Cormier , a d'abord dit Fernand Thibodeau. Je la respecte, mais je dois vous dire qu'on a des travailleurs qui ont un problème, qui ne peuvent pas faire assez d'heures de travail.

Les travailleurs demandent une simplification du système de l’assurance-emploi et, du même coup, une refonte de du diviseur, soit 12 semaines ou 420 heures pour être admissible au programme qui garantirait aux travailleurs 35 semaines assurables.

Pouvoir toucher ou non à l'assurance-emploi

Le député Cormier, qui se montre très préoccupé par le manque de main-d'œuvre dans les entreprises locales, rappelle que les besoins sont criants et que plusieurs employeurs doivent se tourner de plus en plus vers les travailleurs étrangers.

Il souligne que les employés saisonniers qui n'ont pas suffisamment d'heures de travail peuvent contribuer à améliorer la situation des entreprises en manque de main-d'œuvre.

Ils peuvent même conserver leur assurance-emploi en allant travailler dans ces entreprises-là , précise-t-il.

Fernand Thibodeau a lu un texte devant un groupe d'employés de l'usine de transformation de crabe Ichiboshi à Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

« Est-ce que les employés d'usines peuvent tous être des vendeurs de souliers? Est-ce qu'ils peuvent tous travailler dans des restaurants? Je ne pense pas. » — Une citation de Fernand Thibodeau, porte-parole, Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers

Mais, ce n'est pas si simple, rappelle le porte-parole des travailleurs saisonniers.

Fernand Thibodeau donne un exemple qui lui est familier.

Un employé fait un autre travail et ça ne fonctionne pas bien , commence-t-il. Puis, il quitte ce travail-là. Il va recevoir un relevé avec une mauvaise cessation d'emploi. Quand il va tenter d'avoir son assurance-emploi, il n'en recevra pas. Ce programme-là est très punitif.

Débattre au-delà de l'assurance-emploi

Le député fédéral et le porte-parole des travailleurs saisonniers semblent toutefois s'entendre sur au moins une chose : la réflexion et le dialogue sont nécessaires.

Il va falloir faire en sorte d'avoir, probablement, une discussion plus élargie sur comment on fait pour combler les postes manquants dans nos entreprises , affirme Serge Cormier.

Fernand Thibodeau assure de son côté qu'il souhaite un dialogue constant.