Pavillons, là où les auteurs et les lecteurs se rencontrent

Après la musique, les films et les séries, c’est maintenant au tour de la littérature québécoise de s’écrire et de se lire en continu. Nouveau lieu de rencontre entre les auteurs et leurs lecteurs, la plateforme québécoise Pavillons, mise en ligne mercredi, propose au public de s’abonner déjà aux projets littéraires d’une quinzaine d’écrivains – dont Patrick Senécal, Martine Delvaux, Catherine Voyer-Léger – et de recevoir leurs textes au fur et à mesure qu’ils sont publiés.