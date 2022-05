Des maisons occupées sans permission à Pointe-Parent

L’une d’entre elles, Alfreda Landry, affirme qu’une femme habite dans sa maison sans permission. Elle y est avec ses fils selon Mme Landry. L'ancienne résidente de Pointe-Parent assure être toujours propriétaire de la maison.

Aux dires d'Alfreda Landry, l’occupante l’aurait appelé pour lui demander la permission de rester dans sa maison, ce que Mme Landry dit avoir refusé.

Le chef de la communauté de Nutashkuan, Réal Tettaut, confirme que des maisons sont occupées par des membres de sa communauté. Selon lui, il s’agit d’une initiative de résidents qui n’a pas été autorisée par le conseil de bande. Une dizaine de résidences seraient ainsi occupées.

Selon Réal Tettaut, cette occupation de maisons à Pointe-Parent s’inscrit dans un contexte de manque criant de logements dans la communauté voisine de Nutashkuan.

La communauté innue de Nutashkuan est voisine de Pointe-Parent. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Rencontre avec le ministre

Une rencontre est prévue mercredi après-midi entre le ministre des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière, le chef de Nutashkuan, Réal Tettaut, ainsi que le maire de Natashquan, Henri Wapistan, pour discuter de la situation.

Le ministère des Affaires autochtones confirme être au courant de la situation à Pointe-Parent, mais n’a pas été en mesure de nous accorder une entrevue pour le moment.

Depuis plus de trente ans, le gouvernement envisage de fermer le village de Pointe-Parent. Il est situé à six kilomètres de Natashquan, aux abords de la rivière du même nom et est voisin de la communauté innue de Nutashkuan.

L’été dernier, le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, avait annoncé que le gouvernement souhaitait donner une vocation touristique au village de Pointe-Parent, dont les quelques résidents qui font face à un programme de rachat de leur propriété.

À ce moment, le ministre Ian Lafrenière avait assuré que les maisons de Pointe-Parent, rachetées par Québec, ne serviraient pas à l’agrandissement du territoire de la communauté innue de Nutashkuan.

Le ministre des Affaires autochtones du Québec, Ian Lafrenière Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Cette éventualité avait été évoquée dès le début des pourparlers entourant le rachat des maisons, en raison du manque d’espace et de logements décrié par le conseil de bande de la communauté innue voisine.

Les deux propriétaires qui nous ont parlé ont affirmé que, dans leur cas, la vente de leurs maisons n’a pas été conclue et qu’ils en sont donc toujours propriétaires.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin