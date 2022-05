La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a fait le déplacement lundi dans la communauté de Hay River pour s’entretenir avec les résidents touchés par les inondations des dernières semaines et constater les dégâts sur place.

Après sa visite à Hay River, la première ministre dit avoir le coeur brisé d’avoir été la témoin de la destruction causée par la montée des eaux.

La communauté de presque 4000 habitants, située au sud du Grand Lac des Esclaves, avait dû être évacuée mi-mai. Les habitants reviennent depuis quelques jours et découvrent dans quel état se trouvent leurs maisons.

Certaines des maisons et des propriétés n’ont pas subi de dommages, d’autres en ont subi de façon minimale. Mais quelques habitations sont dévastées. Elles n’existent plus, et le niveau d’eau arrive au-dessus de leurs fenêtres , décrit Mme Cochrane.

La première ministre était accompagnée de quelques membres de son cabinet, dont le ministre des Affaires municipales et communautaires, Shane Thompson, ainsi que de quelques députés.

Caroline Cochrane affirme qu’avoir été témoin du niveau de destruction l’a dévastée , mais cela a aussi mis en contexte ce que traversent les victimes.

Caroline Cochrane discute avec des dirigeantes locales lors de sa visite à Hay River, lundi 23 mai. Photo : Caroline Cochrane / Twitter

Selon la politicienne, l’Aide financière en cas de sinistre, politique nouvellement modifée, devrait pouvoir aider de nombreuses victimes, mais elle comprend que cela ne soit pas suffisant pour tout le monde.

Elle affirme que si cette aide ne peut pas couvrir tous les coûts, le gouvernement territorial pourrait considérer demander plus d’assistance au gouvernement fédéral.

Mais nous allons essayer de faire avec ce que nous avons , ajoute la première ministre.

Rocky Simpson, le député de Hay River Sud, est reconnaissant que Caroline Cochrane se soit rendue dans sa communauté.

C’est une chose de donner accès à une politique d’aide, mais si vous ne constatez pas ce qu’il se passe, si vous n’en parlez pas... la chose importante c’est de discuter avec les gens et de voir ce qu’il se passe sur le terrain . [Si vous ne faites pas], c’est difficile de juger ce qui est nécessaire.

M. Simpson aurait préféré voir les élus se déplacer à Hay River plus tôt afin de constater l’étendue des dommages : Quand vous voyez l'eau et l'impact que ça a, c'est un peu différent que lorsque tout s'est calmé.

Rocky Simpson, le député de Hay River Sud, photographié ici à l'Assemblée législative des T.N.-O. dit être satisfait de la venue de Caroline Cochrane dans la communauté touchée par les inondations. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Rocky Simpson espère que la ministre chargée du logement, Paulie Chinna, ainsi que la présidente de la Société d’habitation des T.N.-O.Territoires du Nord-Ouest , Eleanor Young, feront aussi le déplacement.

La communication doit être ouverte, dit-il, et nous devons nous assurer que nous traitons ces questions aussi rapidement que possible.

De nombreuses victimes des inondations de 2021 à Fort Simpson et de la Première Nation Jean Marie River emménagent seulement dans leur logement de remplacement, un an après que leurs communautés ont été frappées par les crues printanières.

Selon Rocky Simpson, beaucoup des victimes de Hay River sont au courant du temps que cela prend d’obtenir un nouveau logement, c’est pourquoi plus vite le processus peut commencer, mieux ça sera.

Avec les informations de Luke Carroll