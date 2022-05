Une séance d’information au sujet des bagarres au parc Lepage à Rimouski

Cette soirée est organisée par la Ville de Rimouski et le comité élargi contre les bagarres au parc Lepage, dont fait partie le Centre de services scolaire des Phares.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, a mentionné mardi soir, à l'issue de la séance extraordinaire du conseil municipal, que la Ville souhaite que les citoyens aient davantage d'informations sur cet enjeu pour mieux le comprendre et connaître ses impacts sur leur sécurité.

Il a ajouté que cette séance d'information est organisée pour faire suite aux réactions de citoyens après que le conseil a fait part de son intention, par un avis de motion, de fermer le parc Lepage sur l'heure du dîner pendant l'année scolaire.

Il y a eu une réaction de la part des citoyens. On n'est pas aveugles, on n'est pas sourds à cette réaction-là. On réalise aussi qu'il y avait peut-être un élément de communication qui faisait en sorte que les gens ne comprenaient pas pourquoi on est rendus là , a-t-il indiqué.

Le maire a ajouté que le problème est beaucoup plus grave que celui des bagarres qui avaient lieu au parc il y a quelques années.

La plupart des gens pensent que c'est peut-être le problème qu'on avait il y a 5, 10, 15 ans, ou même les problèmes qu'il y avait quand moi j'étais ado, alors qu'on avait encore des ados qui se battaient au parc Lepage. C'était deux ou trois coups et c'était fini. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ça va beaucoup plus loin , a précisé Guy Caron.

La séance d'information se tiendra à la salle du conseil municipal de Rimouski. (Archives) Photo : Radio-Canada

Aucune inscription n’est requise pour assister à cette soirée d'information.

L’enregistrement de la séance d’information sera accessible sur le site web de la Ville de Rimouski à compter du lendemain de la rencontre.

La Ville avait fait part la semaine dernière de son intention d'organiser une telle soirée d'information rapidement.

Les bagarres ont repris dans les dernières semaines au parc Lepage et des incidents avec des armes blanches ont notamment été signalés à la Sûreté du Québec (SQ).