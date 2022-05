Dyson veut créer des robots qui feront vos tâches ménagères à votre place

Dans des images publiées mardi, à l’occasion de l’International Conference on Robotics and Automation (conférence internationale sur la robotique et l’automatisation), à Philadelphie, l’entreprise montre notamment l’impressionnante motricité fine de ses prototypes de bras robotisés.

Cette poigne délicate permet notamment de manipuler des objets fragiles, comme de la vaisselle, sans les briser. On voit les bras soulever des assiettes d’un égouttoir, passer l’aspirateur sur un sofa et déplacer une peluche.

Dyson indique vouloir développer un appareil autonome capable de faire des tâches ménagères . L’entreprise, dont le siège social est désormais à Singapour, mais fondée au Royaume-Uni, affirme également se lancer dans une campagne de recrutement massive de spécialistes en ingénierie.

Le fabricant veut également créer le plus grand centre de recherche en robotique au Royaume-Uni.

C’est un gros pari sur le futur de la technologie robotisée qui guidera la recherche à travers toute l’entreprise, dans les secteurs du génie mécanique, des systèmes de vision, de l’apprentissage machine et du stockage d’énergie , a assuré Jake Dyson, fils du fondateur James Dyson, dans un communiqué.