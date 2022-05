Variole simienne : 13 cas confirmés à Montréal

Montréal demeure le point central au pays des cas de variole simienne, alors que la métropole québécoise compte désormais 13 cas confirmés et 14 cas « suspectés » du virus.

La directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, a fait état de ce nouveau bilan, mercredi, sur Twitter. Pour le moment, aucun cas examiné n'a été sévère, affirme la santé publique.

Mardi, le ministère de la Santé rapportait 15 cas confirmés dans l'ensemble de la province.

À Toronto, la santé publique a indiqué mercredi qu'il y a deux nouveaux cas suspects de variole simienne dans la ville, ainsi qu'un cas probable du virus qui fait l'objet d'une enquête.

L'agence de Toronto a précisé que les trois cas sont des hommes – deux dans la trentaine et un dans la vingtaine – et que les trois hommes se portent bien.

Selon elle, l'un des trois hommes s'était rendu à Montréal et était un contact du premier cas suspect.

Ce premier cas concernait un homme dans la quarantaine qui avait été en contact avec quelqu'un qui s'était récemment rendu à Montréal.

La semaine dernière, le Québec a signalé les premiers cas du virus au Canada.

La variole simienne est une maladie rare qui provient de la même famille de virus qui cause la variole, que l'Organisation mondiale de la santé a déclarée éradiquée dans le monde en 1980.

En général, la variole simienne ne se propage pas facilement entre les personnes et se transmet par contact étroit prolongé, y compris le contact direct avec les gouttelettes respiratoires, les fluides corporels ou les plaies d'une personne infectée.

La variole simienne est généralement plus bénigne que la variole et peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, de l'épuisement, des ganglions lymphatiques enflés et des lésions sur tout le corps.

Les responsables de la santé affirment que le risque posé par cette infection virale est faible.