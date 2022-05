Janette Bertrand et Luc Dionne reçoivent la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale

Ces personnalités remarquables, qui nous incitent à nous dépasser, par leurs actions, leurs réflexions et leurs valeurs incarnées, ont su marquer familles, société et communautés tout entières , a affirmé le président de l’Assemblée nationale, M. François Paradis, qui leur a décerné les honneurs lors d’une cérémonie au restaurant Le Parlementaire.

La Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec est décernée à des personnalités exceptionnelles qui méritent la reconnaissance de l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale, de la société et des communautés.

Journaliste, comédienne, écrivaine et communicatrice hors pair, Janette Bertrand a marqué l’histoire du Québec par sa profonde empathie et sa réelle détermination à mieux comprendre et faire comprendre les réalités humaines dans un but d’inclusion et d’ouverture , résume-t-on dans un communiqué.

Les autres récipiendaires sont l’auteur, scénariste et réalisateur Luc Dionne, cerveau derrière District 31; l’ancien député et ministre libéral provincial Benoît Pelletier; la légende du hockey Guy Lafleur et Joyce Echaquan, femme atikamekw décédée en septembre 2020 à l’hôpital de Joliette dans des circonstances troubles; une tragédie qui a relancé le débat sur le racisme systémique au Québec.