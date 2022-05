L'entraîneur de l'équipe, Mathieu Lecompte, est confiant que l'équipe se démarquera sur le terrain. Nous avons un groupe de jeunes hommes intenses et dédiés à la cause. C'est un groupe très discipliné. Nous voulons sortir de nos parties avec le moins de pénalité possible pour nous donner le plus de chances de gagner.

Remporter la Coupe Dunsmore, le championnat québécois, signifie battre les deux puissances que sont les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge & Or de l’Université Laval lors des séries éliminatoires.

Sherbrooke a battu Montréal en 2019 et l'Université Laval en 2021 lors de matchs en saison régulière. Ce sont des choses qui ont été faites. Nos joueurs sont plus matures et expérimentés avec des jeunes talentueux qui ont rejoint le Vert & Or. Nous n'avons pas de sentiment d'infériorité. On est capable de se battre contre tout le monde , assure Mathieu Lecompte.

Anthony Vandal, joueur de ligne à l’attaque, Louis Tardif, botteur de précision, et Jérémie Verreault, en défensive seront les capitaines du Vert & Or pour cette 20e édition. Ce sont de bons modèles. Deux vont se poursuivre. Ce sont d'excellents leaders sur le terrain et dans leurs études. Nous voulons gagner un premier championnat québécois avec des étudiants qui excellent dans le sport et aux études , souligne Mathieu Lecompte.

Les joueurs du Vert & Or sauteront sur le terrain à Québec pour leur premier match de la saison le 27 août. La saison locale de l'équipe commencera le 3 septembre au stade de l’Université de Sherbrooke contre les Stingers de Concordia.

20e anniversaire

Le coordonnateur du programme football du Vert & Or, Alain, Lapointe, explique que chaque match local se déroulera sous une thématique. Le match des bâtisseurs, un hommage à Samuel Giguère, la première édition de 2003 et les 19 autres éditions du Vert & Or seront soulignés.

« Nous voulons rassembler la grande famille du Vert & Or au stade. C’est une symbolique exceptionnelle. Ce sont des événements particuliers. Le 20e anniversaire vise à souligner les faits et les individus qui ont rendu cela possible. » — Une citation de Alain Lapointe, coordonnateur du programme football du Vert & Or

Des écussons symboliques du 20e anniversaire seront également cousus sur les chandails des joueurs.

Tous les anciens des 19 autres éditions du Vert & Or pourront aussi assister aux matchs de l’équipe à vie. Quelqu’un qui a joué pour le Vert & Or n’est pas un ancien, mais un vétéran. Il peut encore nous aider. Il y aura aussi le mur des vétérans avec le nom, le numéro et les années où ils ont joué , mentionne Alain Lapointe qui a d'ailleurs écrit un livre sur la naissance du Vert & Or football.

Un nouveau vestiaire

Le directeur du programme d’excellence du Vert & Or, Simon Croteau, a annoncé que la direction de l'Université a pris la décision de moderniser le vestiaire des joueurs à l’automne 2023. Un projet qui frôlera le million de dollars selon les premières projections. Nous sommes à réfléchir à l'emplacement. Nous voulons rendre hommage à nos bâtisseurs et offrir un vestiaire digne de l'investissement que les joueurs font.