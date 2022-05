Un octogénaire de Saint-Valérien-de-Milton manque à l’appel

L'homme circulait alors sur la rue Lalemant à Drummondville. Il était à bord d'une camionnette Dodge Caravan 2007 bleue. Le véhicule n'avait pas de plaque d'immatriculation, mais un transit au numéro 10011701 installé dans la vitre arrière.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité et sa santé. Selon la Sûreté du Québec, il pourrait être confus et aurait un état de santé précaire .

Louis-Marcel Vigneault mesure 1,65 m (5 pieds 4 pouces), pèse 64 kg (141 livres), a les cheveux gris et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il avait une casquette noire avec un logo orange et blanc devant. Il portait aussi une chemise à manches longues marine, un pantalon beige et des souliers noirs.

Il pourrait s'être rendu à Saint-Thomas-Didyme, à Saint-Cyrille-de-Wendover ou ailleurs au Québec.

La Sûreté du Québec invite les gens qui l'auraient vu à contacter le 911.