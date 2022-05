Plus de 60 000 $ en voyages internationaux pour Scott Moe en 2022

Le premier ministre a fait son premier voyage à l’étranger en Grande-Bretagne et en Allemagne, du 26 mars au 1er avril. Le coût de ce voyage est de 60 836 dollars.

Son deuxième voyage, à Dubaï et aux Émirats arabes unis, s'est déroulé du 7 au 11 mai.

Le coût du voyage n’est pas encore connu, parce que le gouvernement publie un registre des voyages et des dépenses tous les six mois. Le dernier registre inclut les dépenses entre le 31 octobre et le 1er avril dernier.

Voyages des ministres : Bronwyn Eyre à Houston, au Texas : 1322 $

Jeremy Harrison à Londres, en Angleterre : 32 491 $

Jeremy Harrison à Dubaï et Abu Dhabi : 28 571 $

En tout, le gouvernement de la Saskatchewan a dépensé 134 590 dollars pour des missions à l’étranger au cours des six derniers mois.

Lors de la période de voyages entre octobre 2019 et mars 2020, le gouvernement avait dépensé 210 685 $ sur six voyages.

Depuis le 1er avril, la province a envoyé trois membres du gouvernement en mission à l’étranger, sans compter le voyage de Scott Moe aux Émirats arabes unis du 7 au 11 mai.

Voyages depuis le 1er avril : Le député de Canora-Pelly Terry Dennis à Berlin, en Allemagne, du 10 au 13 avril

Le ministre Jeremy Harrison en Inde, du 25 au 28 avril

Le ministre Gene Makowsky à Mexico

À son retour des Émirats arabes unis, le premier ministre de la Saskatchewan avait annoncé que le gouvernement allait voyager plus fréquemment.

Nous allons prendre soin de nous en tant que province. C'est pourquoi nous avons huit bureaux de commerce international et c'est pourquoi nous allons avoir un niveau d'engagement croissant du côté politique du gouvernement dans les mois à venir , a déclaré Scott Moe après son voyage aux Émirats arabes unis.

Le gouvernement a ouvert un bureau en Inde l’année dernière. Plus récemment, c’était du côté des Émirats arabes unis. La Saskatchewan prévoit ouvrir un bureau de commerce international à Mexico plus tard cette année.

Selon M. Moe, les missions n'entraînent pas un retour immédiat sur l’investissement. Il cite la croissance des exportations et des investissements dans les provinces comme indicateurs de la pertinence de ces rencontres.

Un voyage intense pour Scott Moe en mai

Le premier ministre a qualifié la mission commerciale aux Émirats arabes unis de rapide et très intense .

« C'était un voyage axé sur l'agriculture. Environ 30 % des exportations canadiennes vers les Émirats arabes unis proviennent de la Saskatchewan. » — Une citation de Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

M. Moe a indiqué que la construction d'une grande centrale nucléaire aux Émirats arabes unis est à moitié terminée et qu'il y a une excellente occasion pour eux d'acheter de l'uranium de la province de la Saskatchewan , a-t-il affirmé.

Il a également indiqué que la province a signé un protocole d'entente avec le ministre de l'Énergie portant spécifiquement sur la technologie des petits réacteurs modulaires [nucléaires], la technologie de l'hydrogène et d'autres possibilités de réduire notre profil d'émissions et de fournir de l'énergie et de l'électricité .

La Saskatchewan participera aux deux prochaines Conférences des parties (COP) en 2022 et 2023. Le premier ministre entend que le gouvernement provincial fasse la promotion de l'extraction thermique, du captage et du stockage du carbone et de la récupération assistée du pétrole .

Avec les informations d’Adam Hunter