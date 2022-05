Alanis Morissette sera intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Alanis Morissette prendra sa place aux côtés de légendes de la musique canadienne telles que Joni Mitchell, Leonard Cohen, Gilles Vigneault et La Bolduc au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

L’organisme en a fait l’annonce cette semaine, en ajoutant qu’elle sera présente à la cérémonie d’intronisation le 24 septembre prochain, au Massey Hall, à Toronto.

Le rockeur Bryan Adams et son proche collaborateur Jim Vallance, auteur-compositeur qui a aussi écrit des chansons pour des vedettes internationales comme Rod Stewart et Tina Turner, font également partie des personnes intronisées cette année. Deux autres noms doivent être annoncés plus tard.

Charlotte Cardin, Jessie Reyez et Serena Ryder comptent parmi les artistes qui donneront des prestations sur scène lors du gala.

Alanis Morissette, musicienne derrière l’album Jagged Little Pill et ses succès « Ironic » et « You Oughta Know », mène une carrière au pays et à l’international depuis plus de 30 ans. Elle a sorti 9 albums, vendus au total à plus de 60 millions d’exemplaires.

Elle a commencé sa carrière en tant que chanteuse pop à l’adolescence, en 1987, avec son simple « Fate Stay With Me ». En 1991, elle a sorti son premier album, Alanis, qui lui a valu le prix Juno de la chanteuse la plus prometteuse ainsi que des nominations pour les prix du simple de l’année et du meilleur enregistrement dance, pour « Too Hot ».

Quelques années plus tard, après avoir déménagé à Los Angeles, elle a refait surface avec le joyau du rock alternatif Jagged Little Pill. Sorti en 1995, cet album était alors devenu le seul opus canadien à se vendre à plus de deux millions d’exemplaires au pays. Seule Shania Twain a pu répéter l’exploit.

Alanis Morissette doit se lancer dans une tournée nord-américaine cet été. Elle sera notamment à Montréal, à Ottawa, à Québec, à Toronto et à Calgary en juillet.