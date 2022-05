Vous pourrez incarner Gollum dans un jeu vidéo en septembre

Le développeur Daedalic Entertainment a finalement fixé une nouvelle date de sortie – le 1er septembre 2022 – pour son jeu vidéo en préparation The Lord of the Rings: Gollum, après un premier report.

Les joueurs et joueuses peuvent s’attendre à incarner l’antihéros de la saga dans les premiers chapitres du premier livre de la trilogie du Seigneur des anneaux, La communauté de l’anneau.

Contre vents et marées, la créature veut retrouver l’anneau égaré et tente de survivre en grimpant et en se faufilant partout dans le paysage idyllique que l’on connaît de la série de films, dont le royaume elfique de Mirkwood. Des personnages déjà connus de l’univers créé par J.R.R. Tolkien, et d’autres jamais vus dans les films, croiseront le chemin de Gollum dans son périple.

Sméagol, sa personnalité gentille, sera aussi sollicitée pour faire des choix dans quelques situations.

Un grand automne pour les fans de la saga

Le lancement est maintenant prévu à la veille du déploiement de la série de l’univers du Seigneur des anneaux d’Amazon Prime, Les anneaux de pouvoir, le 2 septembre.

The Lord of the Rings: Gollum sortira sur PC, sur les consoles PlayStation 4 et 5 ainsi que sur les appareils Xbox One et Series X et S. Les propriétaires de Nintendo Switch devront encore patienter, la sortie étant prévue plus tard cette année pour cette console.

Le jeu vidéo, d’abord annoncé en 2019, devait initialement sortir en 2021, mais le développeur a dû en retarder le lancement à 2022.

De nombreux studios de jeux vidéo ont été forcés de faire de même pour leurs titres en préparation en raison de nombreux retards de développement liés, entre autres, à la pandémie de COVID-19. La suite très attendue de The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’y fait pas exception : initialement prévue pour 2022, Nintendo l’a reportée au printemps 2023.