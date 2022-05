Cage The Elephant, Young The Giant, Kaïn en vedette au Festivent

Après avoir offert une programmation plus modeste en 2021, le Festivent de Lévis revient en force cette année avec la venue de plusieurs grands noms de la chanson internationale et québécoise.

Cage The Elephant, Young The Giant, Kaïn, les Cowboys Fringants, Marie-Mai, Klô Pelgag, Souldia, le collectif 83 et France d’Amour font partie des têtes d'affiche du 39e Festivent, qui sera présenté du 3 au 7 août prochain.

Quatre scènes seront mises à la disposition des festivaliers. De plus, les traditionnelles montgolfières seront de retour. La toute nouvelle scène Hydro-Québec sera située au Juvénat Notre-Dame et mettra en valeur des talents et musiciens québécois, selon l'organisation.

Le groupe de rock américain Cage The Elephant sera en vedette au Festivent cet été. (Archives) Photo : Colin Lane



L'identité de l'artiste qui offrira le spectacle du samedi soir (le 6 août) n'a pas encore dévoilée, mais l'organisation précise qu'il s'agirait d'un artiste de calibre international.

Des billets sont en prévente à rabais à compter de mercredi, et ce, jusqu'au 26 juin.