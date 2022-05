Coincés durant l’orage dans une montagne russe à Canada’s Wonderland

Canada's Wonderland indique que son personnel a commencé à fermer des manèges vers 12 h 40, samedi, en raison d'un orage sévère et soudain qui s'approchait du parc .

Toutefois, une panne d'électricité est survenue peu de temps après. Plusieurs manèges, y compris la montagne russe Behemoth, se sont arrêtés avec des invités à bord , explique la porte-parole Grace Peacock.

Cette dernière assure que les employés ont évacué les clients aussi rapidement et sécuritairement que possible .

L'évacuation des passagers coincés dans le Behemoth a pris environ 30 minutes, dit-elle, mais personne n'a été blessé.

Les clients ont été trempés à en croire la vidéo publiée sur TikTok par Lynn Ritchie, qui se trouvait dans la file d'attente de la montagne russe peu de temps avant. Elle n'est pas montée à bord en voyant le ciel qui s'obscurcissait.

La nacelle était au bas de la montagne russe au moment où elle s'est arrêtée, mais pour elle, être coincée ainsi aurait été son pire cauchemar .

« On pouvait voir qu'ils criaient. Mais on ne pouvait pas les entendre, parce que le vent et la pluie étaient si forts. »