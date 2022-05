Une conférence pour promouvoir l’industrie des véhicules électriques s’ouvre à Sudbury

L’objectif, selon Stephen Gravel, coprésident du comité d’organisation, est d’établir Sudbury comme le lieu d’intersection du futur des véhicules électriques .

Selon M. Gravel, la mise en place de la conférence a été imaginée après des discussions de connexion entre l’industrie minière du Nord de l’Ontario et les constructeurs de véhicules.

Stephen Gravel est le coprésident de l'organisation qui a mis en place la conférence. Photo : Avec l'autorisation du Collège Cambrian

Il voit le potentiel de collaboration entre les gisements de métaux du Nord de l’Ontario, l’expertise minière qu’on y retrouve et comment le nord pourrait aider les constructeurs du sud à bâtir davantage de véhicules électriques.

Si nous voulons tirer avantage de l’opportunité générationnelle de la transition vers les véhicules électriques, nous devons travailler ensemble, et nous avons des personnes qui travaillent depuis longtemps qui ont les qualités pour lancer ce mouvement vers l’avant , indique M. Gravel.

Pour Jennifer Babin-Fenske, la coordonnatrice des initiatives Terre à cœur, pour la Ville du Grand Sudbury, l’arrivée de cette conférence permet à la région de montrer comment on contribue déjà à l’industrie des véhicules électriques .

Jennifer Babin-Fenske, coordonnatrice des initiatives de Terre à cœur Sudbury Photo : Jennifer Babin-Fenske

Elle affirme que la Ville souhaite montrer que nous sommes prêts pour la croissance, le partenariat et l’innovation dans ce domaine .

Pour la première édition de la conférence, une dizaine de conférenciers et une demi-douzaine d’exposants sont attendus à Science Nord, qui accueille l'événement dans sa grande salle.

Cette conférence, c’est aussi l’occasion pour les entreprises minières du Nord de l’Ontario de parler de l’électrification de l’équipement qui est en cours dans la région.

Pour Mme Babin Fenske, les entreprises qui peuvent participer à l’électrification des transports sont nombreuses dans la région, région qui détient un fort potentiel de développement des technologies.