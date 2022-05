Une rencontre citoyenne pour un projet d’immeuble sur la rue Galt Ouest

Les propriétaires d'une demeure, située sur la rue Galt Ouest et qu'ils souhaitent transformer en immeuble locatif d’une trentaine d’unités, invitent les citoyens à une rencontre d'informations et d'échanges.

Ils veulent présenter le projet et entendre les préoccupations des citoyens. L'objectif est de savoir s’il y a possibilité de trouver une solution acceptable pour tout le monde , assure le promoteur, Alexandre Meunier.

Il souhaite contribuer à revitaliser la rue Galt Ouest dans le quartier universitaire. Mon entreprise est localisée sur Galt Ouest depuis plus de 10 ans. Nous avons la volonté d'améliorer notre quartier. Nous avons plus de 80 employés qui y gravitent. La Galt Ouest a besoin d'amour. Nous avons acquis cette propriété pour revitaliser le quartier. C'est une propriété bâtie à la fin des années 1950. C’était une maison qui était en fin de vie utile , explique-t-il.

Une pétition pour s'opposer au projet avait été signée par plusieurs dizaines de personnes. La demeure est entourée de l’école New Horizon et d’un immeuble locatif. Nous sommes en zone commerciale en face de l’ancienne Caisse Saint-Esprit. Nous voulons faire un projet de 35 logements de type loft dans le moyen et haut de gamme. Des professionnels, des chargés de cours, des travailleurs du quartier et des étudiants sont visés , explique-t-il.

« L’optique est de démolir pour reconstruire quelque chose en harmonie avec le quartier. » — Une citation de Alexandre Meunier, promoteur

La Ville de Sherbrooke avait décidé de mettre le projet sur pause le temps que les promoteurs consultent les résidents et répondent à leurs inquiétudes. Nous avons déposé un projet à la Ville pour un changement d’usage. Il y a eu une présentation en décembre dernier. Nous avons vu certains citoyens qui ont des préoccupations , mentionne Alexandre Meunier.

Les citoyens sont invités à l’église Saint-Esprit de Sherbrooke pour cette rencontre citoyenne à partir de 18 h 30.