Le Nouveau-Brunswick dévoile les nouveaux noms des entités municipales

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, Daniel Allain, fait le point mercredi.

La réforme municipale entreprise par son gouvernement en vertu d’une loi adoptée en décembre 2021 est un long processus à plusieurs étapes.

Elle prévoit notamment une forte diminution du nombre d’entités municipales, de 340 à 77. Certaines communautés garderont leurs identité, comme Caraquet, Moncton ou Edmundston. D'autres noms ont plutôt été créés pour refléter l'ensemble des communautés fusionnées.

Certaines communautés ont déjà annoncé le nom qu’elles ont choisi, dont Belle-Baie dans la région Chaleur, Rivière du Nord dans la Péninsule acadienne, Bois-Joli et Baie-des-Hérons dans le Restigouche, Cap-Acadie pour Cap-Pelé et Beaubassin-Est, Beaurivage et Nouvelle-Arcadie dans la région de Kent.

Découvrez ici le nom de ces nouvelles entités. Veuillez noter que quelques districts de services locaux (DSL) dans le tableau suivant sont fractionnés.

Avec des informations de Pierre-Philippe LeBlanc