La rivière Winnipeg coule à des niveaux records et pourrait monter encore davantage

Les autorités n'ont pas le choix de laisser la rivière Winnipeg couler à des flots records pour éviter des dommages importants en amont au nord-ouest de l’Ontario et au nord du Minnesota, même si l’eau a déjà endommagé plusieurs routes et forcé de nombreux propriétaires à évacuer dans le parc provincial du Whiteshell.

Le niveau de la rivière est 3,5 fois plus élevé que son niveau habituel à cette période de l’année en raison des apports d’eau qui risquent d’augmenter dans les prochains jours. L’eau pourrait donc monter jusqu’à environ 60 cm supplémentaires dans certaines régions du Manitoba.

Nous voyons des apports d’eau records dans le système hydrographique de la rivière Winnipeg, des apports jamais vus auparavant , explique le directeur des communications pour Hydro Manitoba, Scott Powell.

Selon les données de la Commission de contrôle du lac des Bois, la rivière coulait à environ 40 000 m3 par seconde, mardi à Seven Sisters Falls, soit davantage de courant que la rivière Rouge ce printemps au plus fort des inondations.

Les autorités du Manitoba et de l’Ontario s’entendent pour dire que le volume d’eau est sans précédent, mais que rien ne peut être fait pour le limiter. L'ingénieur en chef de la Commission de contrôle du lac des Bois, Matthew DeWolfe, est du même avis.

« Il n’y a nulle part d’autre où envoyer toute cette eau. » — Une citation de Matthew DeWolfe, ingénieur en chef de la Commission de contrôle du lac des Bois

Selon l’ingénieur en chef, la rivière Winnipeg draine une surface d’eau plus étendue que les provinces maritimes. Le bassin versant est plein et l’eau ne peut aller ailleurs qu’en aval et tout le bassin se draine dans le canal très mince que constitue la rivière Winnipeg , explique-t-il.

La Commission de contrôle du lac des Bois est responsable de gérer à la fois les niveaux d’eau du lac des Bois et du lac Seul, qui coulent tous les deux de façon directe ou indirecte dans la rivière Winnipeg.

Selon M. DeWolfe, la Commission a été obligée de relâcher de l’eau du lac Seul parce qu’un barrage sur le lac pourrait être menacé si l’eau venait à dépasser son niveau maximal.

Le lac des Bois monte aussi

La Commission draine également le plus d’eau possible du lac des Bois puisque le niveau d’eau a atteint un point où les vagues au sud du bassin menacent des propriétés au Minnesota, en Ontario et à Buffalo Point, au Manitoba. Cette région est très plate et a un rivage très instable , explique Matthew DeWolfe.

Selon ses dernières prédictions pour le lac des Bois, la Commission s’attend à ce que le lac monte encore de 10 à 13 cm au cours de la prochaine semaine. Au même moment, l’apport d’eau provenant du lac Seul continuera d’être élevé.

« Ce sont des conditions que nous n’avons jamais vues, donc il n’y a pas de point de comparaison. » — Une citation de Matthew DeWolfe, ingénieur en chef de la Commission de contrôle du lac des Bois

Scott Powell, d’Hydro Manitoba, abonde dans le même sens. Pour les six barrages gérés par l’agence sur la rivière Winnipeg à l’ouest de la frontière ontarienne, rien ne peut être fait pour limiter l’eau.

Ce sont des centrales au fil de l’eau [...] Cela signifie que nous n'avons pas de grands réservoirs pour nos stations sur la rivière Winnipeg [...] Nous devons donc laisser [les apports d’eau] couler en aval, à travers nos déversoirs et nos turbines pour tenter de déplacer toute cette eau , précise M. Powell.

Mardi, des représentants du ministère manitobain du Transport et de l’Infrastructure ont déclaré que leurs équipes se concentrent sur la sécurité des propriétaires touchés par l’eau et qu’un programme de compensation serait envisagé dans le futur.

Avec les informations de Bartley Kives.