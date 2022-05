Sécurité routière : davantage d’aménagements réclamés dans Saint-Sauveur

L’organisme consultatif a procédé mercredi au lancement de sa campagne intitulée Dans Saint-Sauveur, la rue, ça se partage! .

L’objectif est de sensibiliser les automobilistes aux enjeux de sécurité et à la présence des autres usagers dans les rues du quartier.

On a des problèmes au niveau du respect, de la courtoisie, au niveau de la vitesse, les conducteurs vont vite, il y a beaucoup de comportements à risque qui sont pris autour des écoles et on voulait souligner ça , explique la présidente du Conseil de quartier de Saint-Sauveur, Myriam Nickner-Hudon.

Des panneaux d'affichage seront visibles dans les rues de Saint-Sauveur jusqu'au 27 juin afin de sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

La campagne de sensibilisation s’articule autour de panneaux d’affichage qui seront implantés dans les rues de Saint-Sauveur jusqu’au 27 juin.

Pour marquer le coup, le conseil avait convié les médias à une conférence de presse devant l’école primaire Saint-Malo, située sur la rue Marie-de-l’Incarnation. C’est près de l’endroit où une voiture a roulé sur le pied d’une élève en février dernier.

Les limites de la sensibilisation

Il s’agit de la deuxième campagne du genre lancée par le Conseil de quartier de Saint-Sauveur. Myriam Nickner-Hudon reconnaît que la sensibilisation ne suffit pas à elle seule à augmenter la sécurité des piétons. De nouveaux aménagements routiers sont nécessaires, insiste-t-elle.

En fait, si tu regardes plusieurs études ou statistiques, dont [celles de] l'Institut national de santé publique du Québec, c'est beau les campagnes de sensibilisation et la signalisation, mais s'il n'y a pas d'aménagements, de mesures coercitives, l'effet est toujours très limité dans le temps , mentionne la présidente du conseil, qui demande à la Ville de Québec d’en faire plus.

Le conseil milite entre autres pour transformer la rue Marie-de-l’Incarnation afin de la rendre plus sécuritaire pour les piétons, les cyclistes et les enfants.

Durcir les amendes?

Ernada Kulasic, une mère de famille rencontrée par Radio-Canada, estime que des amendes plus salées pourraient faire partie de la solution.

C’est plus de punir les gens qui ne respectent pas le code routier, de donner des punitions plus sévères. [...] Il y a des amendes de 120 ou 130 $, mais il y en a à qui ça ne dérange pas de payer, alors ils vont recommencer , fait-elle valoir.

Pour Linda Fick, mère d’une élève de sixième année, abaisser les limites de vitesse aux alentours des écoles aiderait à rendre les rues plus sécuritaires.

Je pense que c’est de penser la sécurité de façon globale et la circulation aussi parce qu’on sait que les autos doivent aller travailler aussi, mais diminuer la vitesse aux abords des écoles, ici, c’est une grande artère, oui, mais il pourrait y avoir [une limite] de 30 km/h facile , soutient Mme Fick.

Avec la collaboration de Louis-Philippe Arsenault