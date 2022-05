Toujours 81 000 clients sans électricité, Hydro-Québec fera le point à 11 h

Selon le bilan publié à 8 h par la société d'État, plus de 81 000 clients étaient toujours privés d'électricité en début de journée en raison de 1552 interruptions à travers la province.

La région la plus touchée demeurait les Laurentides, où plus de 47 000 clients étaient toujours sans courant. Le nombre de clients touchés s'élevait à 18 186 dans Lanaudière et à 15 536 en Outaouais.

La présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, fera donc le point à 11 heures à Saint-Jérôme au sujet des pannes. Elle sera accompagnée du vice-président opérations et maintenance Régis Tellier.

Au pire de la tempête, 550 000 clients d'Hydro-Québec avaient été privés de courant en raison des orages, accompagnés de vents violents, qui ont secoué le Québec et l'Ontario samedi en fin de journée.

Quelque 700 équipes étaient sur le terrain mardi, dont des équipes d'entrepreneurs venues prêter main-forte à celles d'Hydro-Québec, afin de redonner le courant au plus de clients possible.

La tâche est compliquée pour Hydro-Québec, alors que la ligne d'orages violents a frappé une bande de territoire de 300 kilomètres de long par 100 kilomètres de large, une ampleur rarement vue.

Des arbres sont tombés sur les fils électriques à plusieurs endroits et de nombreux poteaux doivent être remplacés.

Dix personnes ont perdu la vie en raison des orages de samedi, soit neuf en Ontario et une au Québec.