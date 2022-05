Justin Trudeau de passage à Saskatoon pour une annonce sur les soins de longue durée

Il sera accompagné du ministre provincial de la Santé mentale et de dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés, Everett Hindley.

Le premier ministre doit également rencontrer des étudiants en agriculture à l’Université de la Saskatchewan.

Une autre visite est prévue au laboratoire du Centre international de recherche sur les vaccins et les maladies infectieuses (VIDO-InterVac) de l’Université de la Saskatchewan.

Son dernier arrêt est prévu dans un centre de la petite enfance pour discuter d’apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Avec les informations de La Presse canadienne