Des citoyens veulent mettre fin aux odeurs à l’usine Kruger de Trois-Rivières

Poussière de bois à nettoyer tous les jours sur la voiture ou le mobilier extérieur, bruit lors du passage des trains qui se rendent à l’usine ou qui la quittent, odeurs nauséabondes… Il s’agit là de quelques exemples de situations vécues quotidiennement par les résidents des quartiers voisins de l’usine, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, a rapporté M. Carpentier.

L’idée hier, c’était avant tout de voir est-ce qu’il y a des citoyens que ça intéresse d’avancer là-dedans. Parce que c’est un gros dossier et moi je veux bien comme élu quand je me lève le matin être totalement engagé, mais si je suis totalement engagé, mais qu’il n’y a personne pour me soutenir et j’ai l’impression que c’est ma cause personnelle, je vais peut-être en choisir d’autres , a-t-il expliqué au micro de l’émission Toujours le matin.

Le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Dany Carpentier dit avoir senti un appui des gens présents à cette rencontre. Certains envisagent même leur propre démarche auprès du conseil municipal.

Le conseiller du district de La-Vérendrye souhaite également porter cet enjeu devant les autres élus et l’inclure à l’ordre du jour de certains comités.

« Ce n’est pas normal, en 2022, qu’on traine encore cette réputation-là de ville où ça ne sent pas bon. Avant, on aurait pu croire que […] ça sentait la prospérité, mais aujourd’hui je trouve que ça sent un peu aussi la négligence. » — Une citation de Dany Carpentier, conseiller municipal du district de La-Vérendrye

Selon lui, la Ville devra se doter d’outils de mesure pour faire respecter une réglementation sur le bruit et la qualité de l’air.

Des excuses en 2018

Il y a quatre ans, l’entreprise Kruger s’était excusée que ses nouveaux procédés aient généré des niveaux d’odeurs inhabituels et avait fait parvenir une lettre aux citoyens du secteur. Quelques-uns d’entre eux n’étaient d’ailleurs pas convaincus que les problèmes se règlent.

Lettre envoyée par Kruger pour s'excuser des odeurs inhabituelles (Archives) Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Une ligne téléphonique réservée à l’acheminement de plaintes avait été créée pour faciliter les échanges entre les citoyens et Kruger.

Pour le conseiller, les odeurs ne sont peut-être pas toxiques, mais elles sont une nuisance .

Cette rencontre citoyenne était la 10e d’une série de 12 menées par Dany Carpentier.