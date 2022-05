Rivière-du-Loup empruntera 2,9 M$ pour la passerelle du parc des Chutes

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, précise que différents appels d’offres seront lancés au cours des prochaines semaines afin que la construction de la passerelle soit terminée avant la fin de l’année 2022, évitant ainsi de perdre une subvention de 500 000 $ accordée par le gouvernement du Québec.

Rivière-du-Loup souhaite que la construction de la passerelle soit terminée avant la fin de l'année 2022. Photo : Radio-Canada

La Ville souhaite faire de cette structure un belvédère qui permettrait d’apprécier les paysages du secteur. Qu’est-ce qu’on a comme attrait à Rivière-du-Loup? On a le parc des Chutes, la chute, La Pointe. Mais avec un belvédère, c’est une signature. […] On va à Percé, sur la passerelle, et c’est de toute beauté. À Rivière-du-Loup, pourquoi pas! , se défend Mario Bastille.

Le maire appelle la population à considérer ce projet comme un investissement à long terme.

La passerelle relierait les deux parcs. Photo : Ville de Rivière-du-Loup

Dépassement de coûts

Les coûts de la construction de la passerelle étaient évalués à 2,1 millions de dollars au départ.

« C’est sûr que les coûts sont plus chers [que ce à quoi] on s’attendait. » — Une citation de Mario Bastille

Détail du coût des travaux : Passerelle et rampe : 2 005 167 $

Signalisation : 75 000 $

Traverse à niveau : 25 000 $

Clôture : 75 000 $

Imprévus de chantier : 414 232 $



* Le reste du 2,9 millions de dollars est attribuable aux taxes et aux honoraires des professionnels qui travaillent sur le projet. Source : Ville de Rivière-du-Loup

Le conseiller municipal Carl Thériault ainsi que quelques citoyens présents à la séance du conseil se sont opposés à ce règlement d’emprunt. Ils estiment que le projet est trop coûteux.

Le conseiller municipal Carl Thériault s’est opposé à la construction du projet de la passerelle dans le secteur du parc des Chutes. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

M. Thériault est d’avis que la Ville doit modérer ses dépenses considérant l’arrivée d’une éventuelle récession. On rentre dans une période économique très difficile. […] Il faut se garder de ne pas dépasser nos ratios financiers. C’est cet ensemble d’éléments qui m’amène à voter contre, mais le projet est superbe, il est beau , explique l’élu.

Les opposants au projet ont jusqu'au 7 juin pour signer un registre dans le but de déclencher un processus référendaire; 1318 signatures sont requises.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron