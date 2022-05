Des écoles encore fermées, mercredi, à Ottawa, dans l’est ontarien et en Outaouais

Même si plusieurs écoles peuvent rouvrir leurs portes, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) prévient que certaines ne sont toujours pas prêtes à accueillir leurs élèves. Il s’agit des écoles :

Charlotte-Lemieux

Gabrielle-Roy

Le Sommet

Louis-Riel (y compris le Dôme)

Marie-Curie

Maison de la Francophonie

Nouvel Horizon (le service de garde sera ouvert)

Omer-Deslauriers

Le reste des écoles a donc pu rouvrir, mais le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario précise que les élèves qui ne peuvent se rendre à l’école en raison des effets de la tempête ne seront pas déclarés absents. Il est toutefois demandé aux parents de suivre la procédure habituelle de déclaration d’absence.

Du côté du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), la majorité des écoles pourront rouvrir leurs portes, mercredi. Cinq écoles restent toutefois fermées jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit des écoles élémentaires catholiques J.L.- Couroux, Laurier-Carrière, Pierre-Elliott-Trudeau, Sainte-Bernadette et Terre-des-Jeunes.

Le Conseil scolaire de district d’Ottawa-Carleton (OCDSB) compte, pour sa part, de nombreuses écoles encore fermées, mercredi. Il s’agit des écoles :

Agincourt

Alta Vista

Arch Street

Bell HS

Bells Corners

Briargreen

Blossom Park

Brookfield

Castor Valley

Carleton Heights

Charles H. Hulse

Confederation

Crystal Bay

D.Roy Kennedy

Dunlop

Elizabeth WynWood

Featherston

Fielding

Glen Cairn

Hillcrest

Manordale

Manotick

Meadowloands

Merivale HS

OCV

Pinecrest

Pleasant Park

Queen Mary

Regina

River View AS

Richmond PS

Ridgemont

Rockcliffe Park

Sawmill Creek

Seven

Sir Winston Churchill

South Carleton

South March

Stittsville PS

Pour le Conseil scolaire catholique d’Ottawa (OCSB), les écoles suivantes seront fermées :

Sacred Heart CHS

Catholic Education Center Site

Dr. F.J. McDonald CES

Frank Ryan CIS

Our Lady of Peace CES

St. Andrew CES

St. Bernard CES

St. Daniel CES

St. Gabriel CES

St. Gemma CES

St. Gregory CES

St. Leonard CES

St. Michael -Corkery- CES

St. Michael -Ottawa- CES

St. Monica CES

St. Mother Teresa CHS

St. Paul CHS

St. Rita CES

Transport scolaire perturbé à Ottawa

Bien que la majorité des écoles soit ouverte mercredi, le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO) a informé l’administration que le transport pourrait tout de même être affecté par la fermeture de certaines routes.

Les parents sont invités à vérifier sur le site du consortium si le transport de leur enfant est annulé.

La Ottawa Student Transportation Authority a, de son côté, annoncé l’annulation de son transport, mercredi. Le transport des élèves devra donc être assuré par les parents.

Encore cinq écoles fermées dans l’est ontarien

Le conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) annonce, pour sa part, que cinq de ses écoles ne pourront rouvrir leurs portes, mercredi.

L’école élémentaire catholique Sacré-Cœur, à Bourget, l’école élémentaire catholique Du Rosaire, à Saint-Pascal-Baylon, l’école élémentaire catholique Saint-Victor, à Alfred, l’école élémentaire catholique Saint-Paul, à Plantagenet, et l’école élémentaire catholique Saint-Mathieu, à Hammond, sont concernées par cette annonce.

Presque un retour à la normale en Outaouais

Enfin, du côté de l’Outaouais, le Centre de services scolaire des Draveurs annonce un retour à la normale à l'école de la Colline, qui a dû rester fermée mardi, mais qui pourra donc de nouveau accueillir les élèves et le personnel.

Le Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées doit, de son côté, maintenir deux écoles et deux centres fermés : les écoles Louis-Joseph Papineau, à Papineauville, et Sacré-Cœur, à Plaisance, ainsi que le Centre le Valon et le Centre de formation professionnelle, à Papineauville. Le CSSCVCentre de services scolaire au Coeur-des-Vallées précise que pour ces écoles, aucun cours en ligne ne sera offert.

Le Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais n’avait pas encore indiqué, mercredi matin, si l’école du Grand-Boisé pourrait rouvrir ses portes mercredi, alors qu’elle a été touchée par une panne de courant et a dû fermer ses portes mardi.

Enfin, la Commission scolaire Western Québec ne compte plus qu’une seule école fermée, l’école Namur.

Rappelons que le Centre de services scolaire des Hauts Bois de l'Outaouais ne comptait aucune école fermée mardi.